Ovo su razlozi zbog kojih se uvodi stroga kontrola unutar EU.

I prije nego što se dogodio teroristički napad u Belgiji, a posebno nakon tog tragičnog događaja, sve veći broj zemalja Evropske unije počeo je da uvodi privremene kontrole na svojim granicama. U sklopu tih mjera, Italija je na svoju granicu sa Slovenijom postavila do zuba naoružanu vojsku - piše hrvatski "Jutarnji", koji je na granicu dvije zemlje poslao svoje reportere. Sličnu akciju italijanska vojska je sprovodila i prije tri godine, kada su poslali 50 vojnika u pomoć akciji "Sigurni putevi", sa ciljem da uz granicu sa Slovenijom paze na ilegalne migracije. Nakon Italije, slovenska vlada 21. oktobra uvela je kontrolu na granici s Mađarskom i Hrvatskom. Poput Italije, najavili su da bi kontrole trebale trajati najmanje 10 dana.

Svih 27 zemalja članica Šengena smije privremeno da uvede granične kontrole "u slučaju ozbiljne prijetnje javnom redu ili unutrašnjoj sigurnosti". Trenutno po podacima Evropske komisije 11 članica Šengena sprovodi neki oblik granične kontrole.

Austrija: do 16. novembra produžava kontrole na granici sa Češkom zbog velikog pritiska migranata i porasta trgovine ljudima; do 12. novembra produžena je kontrola na granici sa Slovenijom i Mađarskom i zbog prijetnji krijumčarenjem oružja i ljudi vezanim sa ratom u Ukrajini. Sa Slovačkom produženo do 2. novembra.

Njemačka: do 14. novembra produžene kontrole na granici s Poljskom, Češkom i Švajcarskom zbog migracijske situacije na istočnoj mediteranskoj ruti, balkanskoj i istočnoj ruti. Do 12. novembra produžena kontrola granice sa Austrijom; pojačana kontrola na granicama s Danskom ukinuta.

Slovenija: do 21. oktobra uvela kontrolu na granici prema Hrvatskoj i Mađarskoj zbog prijetnji sigurnosti, situacije na Bliskom Istoku i u Ukrajini, zbog nedavnih terorističkih napada u EU, pojačanog sigurnosnog rizika od organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu i nasilnog ekstremizma, rizika infiltracije kroz priliv migranata.

Danska: kontrole do 12. novembra zbog značajne prijetnje terorista i organizovanog kriminala, zbog nesigurnosti u Evropi uslijed ruske invazije na Ukrajinu i porasta ilegalnih migracija. Kontrole će se koncentrisati na granicu s Njemačkom i na luke koje su trajektima povezane s Njemačkom.

Italija: do 30. novembra uvela kontrole na granici sa Slovenijom zbog porasta prijetnje nasiljem unutar EU nakon napada na Izrael, rizika od moguće terorističke infiltracije, konstantnog migrantskog pritiska morem i koponom, porasta priliva migranata centralnom mediteranskom rutom.

Norveška: do 12. novembra produžila kontrolu granice u lukama sa trajektnom vezom s članicama EU zbog prijetnji pomorskoj i kopnenoj infrastrukturi, i zbog prijetnje od špijunaže.

Češka: do 2. novembra kontrole na granici sa Slovačkom, zbog značajnog porasta imigracije i porasta aktivnosti organizovanih krijumčara, pogoršanja migrantske i sigurnosne situacije na spoljnim granicama EU.

Poljska: do 2. novembra na snazi su kontrole na granici sa Slovačkom zbog snažnijeg migrantskog pritiska na balkanskoj ruti.

Slovačka: do 3. novembra kontrole na granici s Mađarskom, zbog intenzivnog migracijskog pritiska uzdruž balkanske rute i ozbiljnih prijetnji domaćoj sigurnosti i javnom poretku

Švedska: Odluka o kontroli svih granica produžena do 11. maja 2024. zbog prijetnje islamskog terorizma, nedavnih prijetnji terorističkih organizacija, ozbiljne prijetnje unutrašnjoj sigurnosti.

Francuska: do 30. aprila 2024. produžena odluka o kontroli granica zbog novih terorističkih prijetnji i situacije na spoljnim granicama EU. Francuzi su uveli kontrolu 1. maja zbog potencijalnih prijetnji terorizmom na Svjetskom prvenstvu u ragbiju u septembru i oktobru 2023. i porasta priliva imigranata.

