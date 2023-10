Blinken je rekao da su mu prikazali bebu "izrešetanu mecima", vojnike sa odsječenim glavama i mlade ljude spaljene u automobilima...

Glavni izraelski vojni komandant poručio je: "Sada je vrijeme za rat" dok njegova zemlja gomila tenkove kod pojasa Gaze uoči planirane invazije kako bi uništila palestinsku militantsku grupu Hamas, koja vlada enklavom. U želji da dobije podršku za svoj odgovor, izraelska vlada je američkom državnom sekretaru Antoniju Blinkenu i ministrima odbrane NATO-a pokazala slike djece i civila za koje su rekli da ih je Hamas ubio tokom vikenda u Izraelu.z

Blinken je rekao da su prikazali bebu "izrešetanu mecima", vojnike sa odsječenim glavama i mlade ljude spaljene u automobilima. "To je samo izopačenost na najgori mogući način. To je zaista izvan svega što možemo da shvatimo", rekao je on.

Izrael je obećao osvetu za napad, najsmrtonosniji napad palestinskih militanata u istoriji Izraela. Kao i drugi širom svijeta, Blinken je pozvao Izrael da pokaže uzdržanost, ali i ponovio podršku Amerike, rekavši: "Uvijek ćemo biti uz vas". On je u petak trebalo da se sastane sa jordanskim kraljem Abdulahom i Mahmudom Abasom, šefom palestinskih vlasti na Zapadnoj obali koju su okupirali Izrael, u Jordanu u okviru turneje po Bliskom istoku sa ciljem da se zaustavi širenje rata.

Najviši američki diplomata Blinken planirao je da posjeti ključne saveznike Amerike Katar, Saudijsku Arabiju, Egipat i Ujedinjene Arapske Emirate - od kojih neki imaju uticaj na Hamas, islamističku grupu koju podržava Iran. Šef izraelske vojske, general-potpukovnik Herci Halevi, rekao je da će naučiti iz bezbjednosnih propusta oko Gaze koji su omogućili napad. "Učićemo, istraživaćemo, ali sada je vrijeme za rat", rekao je on.

Američka vojska ne postavlja nikakve uslove za svoju bezbjednosnu pomoć Izraelu, rekao je američki ministar odbrane Lojd Ostin, dodajući da Vašington očekuje od izraelske vojske da "radi prave stvari" u procesuiranju svog rata protiv Hamasa.

Ostin bi trebao u petak da dođe u Izrael i planira da se sastane sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Hamas je pozvao Palestince da ustanu u petak u znak protesta protiv izraelskog bombardovanja enklave, pozivajući Palestince da marširaju do džamije Al-Aksa u istočnom Jerusalimu i sukobe se sa izraelskim trupama na Zapadnoj obali.

