NATO je označio Iran i Hezbolah kao potencijalne saučesnike u napadu na Izrael.

NATO je označio Iran i Hezbolah kao potencijalne saučesnike u napadu na Izrael, piše "Politiko". Iran je zvanično negirao učešće u bilo kakvim napadima na Izrael iz južnog Libana.

"Uvek postoji rizik da nacije i organizacije pokušaju da iskoriste prednost nad Izraelom koji je pod napadom. To se odnosi na organizacije poput Hezbolaha ili zemlje poput Irana. Ovo je poruka zemljama i organizacijama koje su neprijateljske prema Izraelu da ne bi trebalo to da primenjuju. Kako se ovaj sukob razvija, važno je zaštititi civile i to su jasno izrazili i saveznici. Postoje pravila rata. Postoje zahtevi za proporcionalnost. I to su istakli mnogi saveznici", rekao je Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg.

Sastanak ministara NATO u četvrtak počeo je govorom izraelskog ministra odbrane Joava Galanta. Galant je pustio snimak sa “necenzurisanim snimcima” Hamasovih dela.

"Teško smo pogođeni. Ipak, nemojte pogrešiti – 2023. nije 1943. Mi smo isti Jevreji, ali imamo različite sposobnosti. Država Izrael je jaka. Mi smo ujedinjeni i moćni“, rekao je Galant aludirajući na nacistički holokaust protiv Jevreja u Drugom svetskom ratu.

