Ubistvo Vere Pehteleve 2020. godine šokiralo je cijelu Rusku Federaciju, a sada je u javnosti strah još veći nakon saznanja da nije u zatvoru nego da se bori u Ukrajini.

Izvor: YouTube/Printscreen/Compilation of Police Activity

Vera Pehteleva je ubijena 2020. godine u Ruskoj Federaciji, taj zločin i dan danas odjekuje u tamošnoj javnosti. Naročito nakon saznanja porodice ubijene djevojke da je ubica njihove ćerke, Vladislav Kanjus, van zatvora, piše britanski "Gardijan". On se navodno nalazi u Ukrajini, u ratu koji je počeo 24. februara 2022. godine.

On je satima mučio Veru, a komšije su u više navrata zvale policiju zbog jezivih krika koji su dopirali iz stana u kojem su se oni nalazili. Istragom je kasnije utvrđeno da je Vera na sebi imala čak 111 povreda.

Sud u Sibiru ga je osudio tokom ljeta 2022. godine na 17 godina zatvora. Međutim, sredinom aprila ove godine, majka ubijene Vere je dobila dvije fotografije sa nepoznatog broja na aplikaciji "Vacap" i na njima se vidi čovjek u uniformi uz natpis "Vladimir Kanjus je slobodan i bori se u Ukrajini".

"Nisam mogao da vjerujem svojim očima, pokušao sam da se smirim, govorio sam sebi da to nije on nego montaža. Brzo smo shvatili da to ipak jeste on. Niko nam ne može reći kako je pušten, niko nam nije dao nikakav odgovor, nikakvo objašnjenje.", rekao je ujak ubijene Vere, Vladimir Pehtelev.

Većina ruskih zatvorenika je u većini slučajeva završavala u privatnoj vojnoj kompaniji "Vagner" koju predvodi Jevgenij Prigožin. Dogovor sa zatvorenicima je takav da ako prežive šest mjeseci na frontu, budu na slobodi u Rusiji bez odsluženja ostatka kazne.

Porodica Vere je kontaktirala vlasti kako bi kontaktirale Kanjusa, ali im je rečeno da je prebačen u zatvorsku jedinicu Rostovske regije koja se nalazi na granici sa Ukrajinom. Nakon toga je navodno nestao, a građanski aktivisti navode da je to "tipičan administrativni postupak za regrutovanog zatvorenika da bi se borio u Ukrajini".

Nije poznato da li je Kanjus živ i da li se i dalje bori u Ukrajini, ali je njegov profil na ruskoj društvenoj mreži "VKontakte" redovno ažuriran. Njegov profil ima opis "Ne postoji stvar kao što je pravi izbor, postoji samo izbor i posljedice".

