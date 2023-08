Smrt Stefana na bazenu prva je videla njegova sestra.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nakon tragične smrti dečaka Stefana (8), koji je poginuo u banji nadomak Rima, kad je usisan u odvod bazena u Kretoneu, policija je pokrenula opsežnu istragu.

Tužilaštvo istražuje da li su u banjskom kompleksu bili ispoštovani bezbednosni protokoli i utvrđuje kako je došlo do propusta koji su doveli do gubitka života nesrećnog dečaka. Navodno odvod u bazenu nije imao zaštitnu rešetku, a nije još poznato ni zašto su pumpe za čišćenje bazena puštene u rad dok su posetioci još bili u kompleksu.

Stefanova sestra je prva videla šta se desilo dečaku. "Stefanova mlađa sestra bila je ta koja je upozorila oca i majku. Rekla je: 'Tata, Stefan je nestao'. Oni su počeli da se okreću da ga traže, nije im bilo jasno gde je. To ga je tako naglo povuklo u odvod, taj pritisak", govori Angelo Moreskini, ujak malog Stefana, kojeg su vatrogasci i ronioci skoro dva sata izvlačili iz odvoda, ali dečaku nije bilo spasa.

On potvrđuje da se tragedija dogodila u četvrtak oko 18.30 časova. "Zet mi je rekao da su sedeli kraj bazena. Odmah su počeli da ga traže. Ta banjska voda je mutnjikava, tako da ne možeš baš jasno da vidiš unutra. Detetu je odvod prvo usisao noge, a onda ga povukao u cev sve do grudi. Zet ga je vukao za ruke da ga iščupa, ali nije mogao", rekao je ujak.

On kaže da je Stefanov otac odmah alarmirao tehničare da isključe pumpe, da nekako blokiraju odvod. "Tražili su način kako da isključe taj sistem drenaže. Mislili smo da decu vodimo na bezbedno mesto... Bilo ko je mogao ovako da strada, čak i neki odrasli čovek", priča neutešni ujak.

Stefanovi roditelji, koji su poreklom iz Rusije, žive u blizini banje. I dalje su u šoku zbog svega što se dogodilo. Još nije najjasnije da li je dečak ostao u bazenu i nakon što je na razglasu išlo obaveštenje da kupači moraju da izađu jer se banja zatvara, ili je izašao pa upao u vodu. Istražuje se i zašto su pumpe za čišćenje uključene dok su posetioci još bili unutra.

U akciji spasavanja učestvovalo je više od 110 ljudi, a dečaka su izvukli nakon skoro dva sata. Jedan od spasilaca sa tugom u glasu govori kako su on i kolege više od sat vremena pokušavali da izvuku dečaka napolje. "Sve su nam ruke isečene od ivica odvoda, ali nije moglo ništa da se uradi", priča Simon D' Agostino.

On kaže da je bio na bazenu kada je čuo ljude kako vrište i dozivaju pomoć. "Odmah sam uleteo u bazen, koji je namenjen porodicama sa decom. Kada sam ušao shvatio sam da su otpočeli proces pražnjena bazena. Video sam kako je petoro klinaca zaronilo da Stefana izvuče napolje", ispričao je sled tragičnih događaja.

On kaže da su više od sat vremena pokušavali da izbave dete. "Urlali smo na tehničare da nam bace maske, jer pod tom mutnom vodom nismo ni mogli da vidimo gde je dete", ispričao je Simon. On potvrđuje da je i Stefanov otac među prvima uskočio u bazen. "U jednom trenutku su ga naterali da izađe, jer više nije mogao. Stajao je na ivici bazena kraj supruge, plakali su i vrištali", priča Simon i dodaje da su on i kolege nastavili da rone.

"Učinili smo sve što smo mogli. Na kraju su vatrogasci rušili zid sa druge strane. Kada su izvukli telo, to je bio horor... To je najgore što sam video... Ta cev je široka oko 40 centimetara, taj pritisak.... Da je samo postojala rešetka, ovakva tragedija se ne bi dogodila. Srce mi je slomljeno, mislili smo da ćemo uspeti da ga spasemo", priča Simon.

BONUS VIDEO: