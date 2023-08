"Kada smo završili i spremali se da krenemo, navukao je crne rukavice"...

Kada je jedna devojka ispričala na kakvom dejtu je bila sa muškarcem, snimak je postao viralan. Kako kaže, nakon sastanka nije izlazila iz kuće nedeljama, a da stvar bude gora, ona radi kao "trener za sastanke". Svoje iskustvo podelila je na TikTok-u i objasnila da je reč o pilotu kog je upoznala pre dve godine, preko aplikacije "Bumble".

"Kada sam stigla na mesto sastanka, rekao je da se 'nada da mi nije trebalo predugo da dođem do tamo', na šta sam mu rekla da nije i da sam 15-ak minuta išla peške. Na to mi je on rekao 'dobro, jer ne izlazim sa devojkama koje žive na više od kilometar udaljenosti od mene'", otkrila je. Njen "potencijalni partner" ju je nakon toga, kaže, prisilio da pojede ručak koji se sastojao od predjela, jela i deserta, a iako mu je rekla da je nedavno jela, nije prihvatao 'ne' kao odgovor.

Kad je stigao račun, pitao je da li mogu da podele trošak, a koliko god to mnogim devojkama grozno zvučalo, nije bilo ni blizu najgore stvari sa pomenutog sastanka. "Kada smo završili i spremali se da krenemo, on navlači crne kožne rukavice i kaže: 'Ovo su moje rukavice za ubistvo'", ispričala je.

Uprkos svim njenim pokušajima da što pre pobegne, muškarac je insistirao da je otprati do kuće. "U jednom trenutku sam namerno pokušala da skrenem u bližu ulicu koja nije bila moja, samo da on pomisli da smo stigli, ali je na to spremno rekao: 'Pa ti ne živiš ovde, nema ni 15 minuta kako hodamo'", kaže devojka, dodajući da se "zaledila" od straha.

Odlučila je da uđe u bilo koju zgradu u blizini, pozdravljajući portira sa velikim osmehom i tražeći od njega pogledom da potvrdi da tamo živi... "Upalilo je i on je otišao, a ja sam se nedeljama kasnije na ulici okretala na sve strane, stalno misleći da ga vidim...", rekla je. Pogledajte snimak koji je postao viralan:

