Vlasti na Kritu upozoravaju na sve veće prisustvo otrovne ribe koja možda da izazovu čak i amputacije djelova tijela ljudi.

Izvor: Youtube/Misailidis Michalis/Screenshot

Vlasti na Kritu upozoravaju na sve veće prisustvo otrovne ribe koja možda da izazovu čak i amputacije djelova tijela ljudi. Ribari takođe izražavaju veliku zabrinutost zbog porasta populacije srebrnaste naduvače u vodama Dodekaneza i Kritu i navode da su ribolov i turizam ugroženi. Naduvača, koja je prvi put primećena prije 20 godina, prijeti da totalno onemogući ribolov, a ribari pozivaju državu i region Krita da obaveste turiste kako bi bili oprezni i da istovremeno finansiraju "borbu sa ribom" jer su štete po morsku sredinu već ogromne!

Janis Andrulakis, predsednik prefekture Heraklion, navodi da je zabiljeležen veliki broj nesrećnih slučajeva koje je izazvala srebrnasta naduvača koja je porijeklom iz Indijskog okeana. "Već smo rekli vlastima regiona Krit da obavijeste turiste o naduvačici jer su agresivne. Mogu da se pojave na 20 mjesta oko Krita i da izađu do skočnog zgloba kupača. Da li se sjećate slučaja deteta u Sitiju koga je ugrizao prije godinu i po dana? Dijete je moralo na operaciju. Imali smo i još jedan slučaj na Kalimnosu... Do sada je bilo osam nezgoda. To su samo slučajevi za koje se čulo, verujem da ih ima mnogo više, ali ih navodno kriju da ne bi bilo štete za turizam", tvrdi Andrakulis.

Riba Izvor: Youtube/ Misailidis Michalis

Direktor istraživanja u nacionalnoj laboratoriji Gorgos Cerpes takođe potvrđuje da je bilo napada naduvače na kupače. "Neki napadi su se završavali amputacijom. Srebrnasta naduvača je na primer jednom čovjeku otkinula komad prsta dok je plivao. Imali smo i takvih situacija. Čovjek može da vidi da se nešto sija i kreće. Zato je dobro da bude oprezan dok pliva", navodi Cerpes. Srebransta naduvačica stigla je do Mediterana preko Sueckog kanala.

Podsjetimo, reč je izuzetno otrovnoj i smrtonosnoj vrsti, koja u mišićima, polnim žlijezdama, jetri pa i koži sadrži snažan termostabilni otrov tetrodotoksin. Njena konzumacija je zabranjena u zemljama EU, ali u Japanu je gastronomska poslastica poznata kao "fugu", koja se zbog smrtonosnog otrova priprema prema posebnim procedurama. Smatra se da je ovaj termostabilni otrov i nekoliko stotina puta jači od cijanida.