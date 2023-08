Muškarac je bio na odmoru u Trogiru kada ga je u vodi napala kornjača.

M.M. (32) iz ​​Trogira, koji je došao na odmor sa djevojkom i šestomesečnom bebom, napala je kornjača u Slatinama, piše Slobodna Dalmacija.

"Plivali smo sa malom, išli polako u dubinu, a kako stalno ronim u tom dijelu ispod male, odmah sam je spazio. I šta da vam kažem, susret licem u lice sa kornjačom od 50 kilograma. Upućeni kažu da je, s obzirom na njenu težinu, prilično stara. U pitanju je ženka, a pretpostavljam da je negde snijela jaja. Otuda njena agresivnost", rekao je M.M.

Bilo je to prvo kupanje bebe, a kada je ugledao kornjaču, brzo ju je izvadio iz mora i dao majci.

"Zamislite samo da je ujela moju malu, ne biste mogli sebi da oprostite. Brzo sam rekao djevojčici da istrči napolje sa malim, što je ona i uradila, a onda me je kornjača zgrabila. Sve se ovo dešavalo na dubini od oko šest do sedam metara", rekao je on.

Dodaje i da je njena glava bila kao dvije ljudske. a ona je potpuno prekrivena kamenicama.

"Izašao sam na kratko iz mora, da provjerim uznemirenu djevojku i bebu, a onda se ponovo vratio u more. Opet me je pratila, a ja sam uspio da je snimim, pošto mi niko nije vjerovao", kaže on. Na sreću, kornjača ga nije ugrizla i povrijedila, kao što je to bio slučaj sa ženom koja se kupala na plaži na Čiovu kada ju je glavata kornjača napala u plićaku.

"Ugrizla ju je iznad leđa prečnika od 10 do 12 centimetara i ostavila veliki trag. Bila je dugačaka 80 do 100 centimetara. Rana je odmah prokrvarila i pomodrila", rekao je njen suprug. Kornjače inače ne napadaju ljude, ali ako se oseća ugroženo zbog položenih jaja, nikad ne znate šta da očekujete, zaključuje M.M.

