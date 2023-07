OTIŠLA SAM NA NUDISTIČKI KRUZER SA 2.300 GOLIH LJUDI! Kad sam vidjela GDJE SE GLEDA kad razgovaramo...

Kako izgleda krstarenje nudističkim kruzerom?

Sećate li se Britanke Helen Beriman, koja je u jutarnjem programu "Good Morning Britain" zaprepastila milionski auditorijum jer je u studiju sjedila potpuno gola. Poznata po "golom načinu života", Helen otkriva da je doživela nevjerovatno iskustvo. Ova 47-godišnjakinja odlučila je da godišnji odmor provede na nudističkom kruzeru sa više od 2.000 golih ljudi.

"Prije sam se borila sa samopouzdanjem, ali sada sam dosta drugačija. Moje tijelo je moj brod", rekla je Helen koja je sa suprugom Simonom provela dvije nedelje, kako kaže, radeći na prihvatanju svojih tijela. Krstarenje je bilo na velikom brodu koji prima 2.300 ljudi na 11 paluba. Helen nije uvek bila zagovornik nudizma, sve dok nije upoznala svog muža 2015. godine, koji preferira način života u kom je odeća "samo opcija". Njegovo divljenje golotinji bilo joj je pomalo uznemirujuće.

"Ako je on to želio da radi, ja jednostavno nisam željela da znam za to", priznala je. Kada je probala, odmah je razumjela sve one koji obožavaju nudizam. "Bio je to moj 'eureka' trenutak i konačno sam shvatila zašto se Simonu to toliko sviđa. Osjećala sam se slobodno. Nekada sam izjednačavala golotinju sa intimnim odnosima i objektivizacijom, ali sada su se moji pogledi potpuno promijenili. Možete da budete goli na brodu, ali u lukama morate da se obučete. Nudistički bonton jeste da nudisti nose peškire kad god žele da sjednu negdje", ispričala je Helen.

Bračni par na svoje putovanje krenuo iz Floride, ploveći do Dominikanske Republike i Bahama. "Imam samo jednu kožu i iako je na nekim mestima opuštena, pristaje mi ljepše od farmerki. Želim da pomognem drugim ljudima da se osećaju slobodnima i da shvate da to nije čudno. Mislim da me ljudi više razumiju zato što je i meni sve ovo bilo čudno u početku", rekla je Helen.

Iskustvo nudizma omogućilo je Helen da upozna mnoge ljude iz svih sfera života. "Nemoguće je ići na nudističke događaje i osjećati se usamljeno jer svi razgovaraju sa svakim. Oni govore i gledaju u tvoje oči, a ne u tvoje grudi. Jednostavno je prijatno", objašnjava Helen. Londonski par planira da nastavi sa nudističkim načinom života.

"Ovog ljeta imamo nekoliko nudističkih festivala i rezervirali smo nudističko odmaralište. Jako sam uključena u normalizaciju golotinje", rekla je ona i otkrila da nema namjeru, u skorije vrijeme, da ode na odmor obučena.