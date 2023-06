"Gde je dokaz da su se jedinice zaista povukle?"

Izvor: YouTube/Printscreen/ Travel And Discover/sputnikportal.net

Neuspeli puč prvog čovjeka Vagnera, Jevgenija Prigožina mogao bi da bude najava kraja vladavine Vladimira Putina, ocijenio je Si-En-En (CNN). Vlasnik privatne plaćeničke vojske koji je pokrenuo jedinice u petak i usmjerio ih ka Moskvi, a onda stao posle razgovora sa predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom, pokazao je tim potezom na pukotine u ruskom sistemu i postoje predviđanja da u toj zemlji više neće biti povratka na staro.

"Iako očajnički konstruiše da je sve kao što je bilo, Kremlj samo naglašava koliko su se stvari promijenile. To je bilo 36 sati koji su pokazali nagovještaj kraja vladavine predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina. Skoro svaki potez je bio nevjerovatan, a mnogo toga je bilo nezamislivo prije 17 mjeseci (kada je počeo rat u Ukrajini)", navedeno je u tekstu CNN-a.

Prema tvrdnji autora, Jegvenij Prigožin je nakon optužbi da je ruska vojska napala njegove snage napravio zbunjujući preokret usred pokušaja puča, kada je došao na nekoliko stotina kilometara od glavnog grada, Moskve. "Opredelio se za izgnanstvo u Minsk, u Bjelorusiji, i to ima malo smisla i kada se prašina slegla. A važno je primijetiti da još nismo čuli od Jevgenija Prigožina da je prihvatio izgnanstvo u Bjelorusiji i još nismo vidjeli dokaze da su se njegove jedinice zaista povukle... Podjednako bi trebalo da budemo sumnjičavi i prema načinu na koji je portparol Kremlja Dmitrij Peskov pokušao da 'poveže' cijelu situaciju u subotu uveče, obraćanjem nakon što su dva sata ranije jedinice Vagnera bile praktično na kapiji Moskve. A onda je sve iznenada oprošteno".

Uticajni američki medij ocjenjuje da u ovoj priči fali mnogo velikih djelova i moguće je da nikad ne saznamo za njih. Takođe, ocijenio je da Vladimir Putin nije bio taj koji je donosio odluke u poslednjih 36 sati. "Da li je napredovanje Vagnera na sjever bilo prelako? Da li je ocijenio da bi ulazak u glavni grad ostavio njegove ljude previše 'ranjivim', čak i uz slab odgovor ruske vojske? Da li mu članovi redovne ruske vojske nisu pristupili u dovoljno velikom broju? Da li je vjerovao da bi povlačenje samo povećalo podršku koju dobija? Iako je na površini ispalo tako da je utisak da je Prigožin slab, čak i gotov, ipak je on donosio odluke u poslednjih 36 sati".

A šta je Putin radio za to vrijeme? "On je samo reagovao na događaje. U početku je bio tih, a onda je bio bombastično ljut i samouvjeren. Obećavao je 'neizbežnu kaznu' za 'ološ'. A nekoliko sati kasnije, sve je zaboravio. Njegovo emotivno stanje je otkrivalo manje od njegovih akcija. Time što je pustio Prigožina da ode ispao je najslabiji u poslednje 23 godine, kao i time što je očigledno gurnuo čitavu pobunu pod tepih".

Moguće je da će njegove specijalne jedinice sada juriti Vagner i njegove prististalice, u tišini nakon onoga što se dogodilo u poslednja dva dana. Ipak, rješenje koje je Kremlj odabrao takođe podrazumjeva da se situacija umiri i utiša. Na osnovu svega, to može da sugeriše samo jedno - da Putin nije imao drugi izbor i da mu je nedostajalo snaga kojima bi bio siguran da može da zadrži Prigožina. I to bi mogla da bude veća lekcija nakon takozvanog 'Marša pravde', kako je ovaj puč nazvao Prigožin - ne to da gazda plaćenika nije poslao jedinicu skromne veličine na Moskvu da izvrši puč, već da je Kremlj morao da ga pusti da ode.

Autor Si-En-Ena primjećuje da je cijeli svijet vidio da je cijeli svijet mogao da vidi svađe, nesposobnost i slabost Kremlja, kao i da su neki ruski prijatelji ostali tihi, poput Kazahstana i Irana. I jedni i drugi su ovo nazvali "unutrašnjom stvari" Rusije, a to definitivno nije pružanje podrške.

"Putinova ranjivost je sada postala očigledna, prvi put u 23 godine. Tokom dvije decenije on je nagomilao brojne neprijatelje i dugove i ne možemo da znamo gdje će Rusija ostati posle svega. Ne možemo da znamo ni šta će nastupiti sledeće, ali je izvjesno da će pratiti eksplozivnost i nestalnost koju smo vidjeli u poslednja dva dana. Prigožin bi mogao da nestane na nekoliko mjeseci. Putin može da napravi nekoliko promjena u vojnom osoblju. Stvari bi mogle da izgledaju 'normalno', ali su apsolutno promjenjene i nazire se svijet posle Putina. I ovo djeluje kao početak njegovog kraja"