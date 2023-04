Vladimir Zelenski uvjek nosi pištolj sa sobom, zna da ga koristi i borio bi se do smrti sa Rusima.

Izvor: Profimedia/ABACA

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski priznao je u emitovanom intervjuu da nosi pištolj, da zna da ga koristi i da bi se borio do smrti, zajedno sa svojim najužim saradnicima, da su Rusi na početku invazije upali u njegov štab u Kijevu, rekao je on u intervjuu za televiziju 1+1 u subotu uveče.

"Znam da pucam. Možete li da zamislite (naslov poput) 'Predsednika Ukrajine su zarobili Rusi?' To je sramota. Verujem da bi to bila sramota", rekao je Zelenski za ukrajinsku televiziju 1+1. Ukrajinski zvaničnici su u prvim danima napada na tu zemlju tvrdili da su jedinice ruskih obaveštajnih službi pokušale da uđu u Kijev, ali da su poražene i da nisu stigle do Bankove ulice u centru grada, gdje se nalazi kancelarija predsjednika.

Druge ruske jedinice pokrenule su napad na predgrađe Kijeva, ali nisu napredovale. Ukrajinski zvaničnici tvrdili su i da je bilo još nekoliko neuspešnih pokušaja sabotaže u gradu, prenosi Rojters. "Mislim da, da su ušli unutra, u administraciju, ne bismo bili tamo", rekao je Zelenski, ne precizirajući da koje ruske jedinice misli.

On je dodao da niko ne bi bio zarobljen jer je Ukrajina veoma ozbiljno pripremila odbranu Bankove ulice.

"Bili bismo tamo do poslednjeg (čovjeka). Ne, ne, ne. On (pištoj) nije (da pucam) ​​u sebe. On je da uzvratim", poručio je on. Na pitanje da li je nosio pištolj i vježbao da ga koristi, Zelenski je odgovorio potvrdno. On je odbacio pretpostavku da je mogao da upotrijebi pištolj kako bi se ubio i ne bi bio zarobljen.