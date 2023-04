Gorica Dodik, ćerka Milorada Dodika, oglasila se povodom skandala na RTS-u.

Izvor: YouTube/ Rolex Monte-Carlo Masters/MONDO/Vedran Ševčuk/Twitter/goricadodik

Snimak na kome predsednik Republike Srpske Milorad Dodik vređa Novaka Đokovića i njegovu porodicu u studiju Javnog servisa Srbije vrlo brzo je postao viralan na društvenim mrežama. Komentarišući organizaciju turnira Srpska open, koji je nedavno održan u Banja Luci, Dodik je, između ostalog, rekao da su Đoković "teška ciganija", nakon čega se oglasio i uputio javno izvinjenje uz poruku da mu "podmeću". Povodom ovog skandala oglasila se i Dodikova ćerka, Gorica Dodik.

"Pustiš tako prve petlove da propevaju, kokoši da se iskokodaču, drekavce da se oglase…pustiš i čekaš da vidiš ko se prvi i ko se najviše obradovao za nešto što će se na kraju kao po pravilu ispostaviti kao uveličavanje, friziranje, spinovanje ili kako god to hoćete da nazovete. Ko je zaista želeo da čuje ono što je rečeno, shvatio bi da ni jedna uvreda prema porodici Đoković upućena nije, nego prema saradnicima koji, kao što i Milorad ima pojedine oko sebe, na račun njihovog prezimena vedre i oblače ostavljajući jako ružan utisak radnicima koji su radili na izvođenju radova za Srpsku open.

Da je Srpska open bila trn u oku mnogih, to će se jednoga dana saznati, mi već znamo tako da smo i očekivali raznorazne spletke. Ali ovo nismo, mada od koga je i malo je!

Milorad ima unuka koji je dobio ime po Novaku, mislim da je samo to dovoljan pokazatelj koliko se taj čovek poštuje i voli, kako on tako i cela njegova porodica. Novakov otac je dolazio na naša privatna slavlja, Milorad je išao kod njih, nikada nisam u kući čula ni jednu ružnu reč vezano za bilo koga od njih.

Sve što radite ovom čoveku ima ko i da vrati, sto puta sam ovde napisala i sada ću, sve ovo gleda neko odozgo i samo polako poravna se sve to", poručila je Gorica, pa dodala:

"Pre svega, pošto niko neće da kaže evo ja ću, da nije bilo Milorada ovaj turnir se ne bi desio sada, to su dogovorili on i Srđan. Sada se pokušava ovim idiotskim snimkom umanjiti uloga Milorada u svemu tome i zasluge pripisivati nekome drugom. Opet i to razumem, mnogim velegradskim novinarima Milorad je seljak jer nije po njihovim merilima pa jedva dočekaju da sve dobro što on uradi ili “ne vide” ili što više umanje, čak i podsmevaju", zaključila je ona.