Stručnjaci su istakli 3 moguća scenarija za ukrajinsku prolećnu ofanzivu.

Izvor: Tweet/James Vasquez

Oružane snage Ukrajine imaju tri scenarija za prolećnu ofanzivu, tvrde penzionisani zapadni generali u razgovoru za "Dejli mejl". Prema njihovim rečima, prvi scenario podrazumijeva jednu veliku ofanzivu, a drugi i treći - podjelu udarne snage na više pravaca.

Mesecima ukrajinski generali gledaju mape, proučavaju obavještajne informacije i pomjeraju figure na kontraofanzivnoj šahovskoj tabli, pokušavajući da planiraju udare kako bi povratili svoje teritorije. Mediji do detalja prate, s porukom "evo, samo što nije..."Saveznici Kijeva pretražuju, galame i traže šta mogu da učine da pomognu Oružanim snagama Ukrajine. Što veća galama, to veći strah protivnika.

Ukrajina je navodno okupila do 100.000 vojnika, formirajući najmanje 12, a možda i svih 18, borbenih brigada za udar na Ruse. Procjenjuje se da su dobili oko 200 zapadnih tenkova, 800 oklopnih vozila i 150 artiljerijskih oruđa, kojima je opremljeno devet brigada. To znači da ukupno mogu da rasporede do 400 tenkova, 1.600 oklopnih vozila i 300 topova. Ukrajina je čuvala svoje ofanzivne planove u strogo čuvanoj tajni, ali general Mik Rajan, koji se nedavno povukao iz australijske vojske, rekao je da Kijev ima tri opcije ukupno.

Prvo, može da pokrene jednu veliku ofanzivu, bacivši sve što ima u bitku. Druga opcija: može da podijeli snage na dva dijela i istovremeno pokrene ofanzivu na jugu i istoku. Treće, Ukrajina može da odluči da pokrene manje ofanzive na jugu i istoku koje neće biti vremenski koordinisane.

Penzionisani američki general Stiven Tviti veruje da će Ukrajina izabrati treću opciju. Ovu taktiku on naziva "odgrizanjem jabuke na male komadiće". "Ukrajina će djelovati kao što je ranije radila. Ukrajinci su uspješni u manevrisanju u malim razmjerama, koristeći pešadiju, tenkove i artiljeriju. Napadaju Ruse na malom području, a zatim kreću naprijed, zauzimajući to područje. "

General Rajan smatra da će to biti mješavina druge i treće opcije.Velika ofanziva je malo vjerovatna, kaže on, jer ju je teško organizovati i da bi Rusi lako mogli da uoče i uzvrate. On, međutim, veruje da će ukrajinski plan biti drugačiji od bilo čega što smo ranije vidjeli.

"Stvari će izgledati drugačije jer je situacija drugačija", objašnjava Rajan. "Oni će morati da prolaze kroz prepreke, što ranije nisu činili. Ali Ukrajinci su naučili da nas iznenade tokom ovog sukoba."

Šta će biti svrha ukrajinske ofanzive?

Rusi misle da će to biti Melitopolj, mali grad na jugu Ukrajine zauzet u prvim danima neprijateljstava. Čini im se najvjerovatnija meta. Ako Ukrajinci uspiju da povrate Melitopolj, presijeći će "kopneni most" između Putinovih trupa na jugu i istoku, otvoriti put za zauzimanje Mariupolja i moći će da bombarduju Krim.

Ukrajina je poslednjih nedelja pojačala granatiranje vojnih ciljeva u Melitopolju dalekometnim raketama i artiljerijom, čime je potvrdila ove navode. Ofanziva u istočnom regionu Luganska takođe je moguća jer Ukrajina želi da ublaži pritisak na gradove poput Artjomovska i zauzme industrijske centre u Donbasu.

Prema rečima generala Rajana, faktor iznenađenja će biti ključ uspijeha, jer Rusija neće imati dovoljno trupa za odbranu cijelog fronta od 1.200 kilometara. Da, i njeni vojnici su veoma različitih kvaliteta, počevši od elitnih padobranaca do vojnih obveznika koji nisu ni jedan dan bili angažovani u borbenoj obuci.

To znači da će biti slabosti u odbrani. Put do pobede Ukrajine je da pronađe ova mjesta i probije se kroz njih. Faktor iznenađenja više ne postoji - O ratu u blatu naklapa cio svijet. I svi znaju ishod, samo zavisi s koje strane gledaju.

Kada će napad početi?

Odgovor je jednostavan: ne zna se. Ali postoje nagađanja. Prvo, malo je vjerovatno da će ofanziva početi dok se zemlja ne osuši. Zimi se u Ukrajini smrzava, a u rano proljeće počinje blato. Zatim, kada zima ode, zemlja se suši i stvrdne. Obično se to dešava krajem aprila - početkom maja.

Drugo, malo je vjerovatno da će Ukrajina krenuti u ofanzivu dok ne dobije svo oružje koje joj je obećano i dok trupe ne nauče kako da ga koriste. Ovaj proces bi trebalo da se završi otprilike u isto vrijeme. "Ako želite da iznenadite Ruse, omamite ih i iskoristite to da nadogradite svoj uspijeh", kaže general Rajan.

Predsednik Zelenski ne krije svoje ciljeve: da oslobodi sve okupirane teritorije od Rusa, uključujući Krim. To je krajnji cilj, ali gotovo niko ne vjeruje da će tokom ofanzive biti moguć ulazak na ovo južno poluostrvo. Ako Ukrajina ovo uspije, može da računa na potpunu pobjedu nad Rusijom. Ali neuspijeh joj može da oduzme svaku šansu za budućnost.