Američka vojska uskoro počinje sa obukom ukrajinaca za korišćenje tenkova Abrams.

Sjedinjene Države su rekle da će uskoro početi da obučavaju ukrajinske vojnike da koriste njihov tenk Abrams, a Njemačka je najavila dogovor o uspostavljanju centra u Poljskoj za popravku tenkova raspoređenih u Ukrajini na sastanku saveznika u Njemačkoj koji su organizovali SAD.

Na 11. sastanku Kontakt grupe za odbranu Ukrajine u vazduhoplovnoj bazi Ramštajn, poslednjoj u nizu konferencija na kojima je Kijevu obećano oružje otkako je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio invaziju prošle godine, nije bilo većih najava o slanju skupih oružje, ali je rečeno da je u fokusu bila protivvazdušna odbrana i municija.

Tenk će napraviti razliku

Ukrajina je izvršila pritisak na svoje saveznike zahtjevajući dalekometno oružje, avione i municiju uoči kontraofanzive za potiskivanje ruskih trupa koja se očekuje u narednim nedeljama ili mjesecima. "Tenk M1, kada bude isporučen, će napraviti razliku“, rekao je general američke vojske Mark Mili, predsedavajući Združenog načelnika štabova, nakon sastanka, nazvavši Abrams najboljim tenk na svijetu.

Borbeni tenkovi Abrams stižu u Njemačku narednih nedelja kako bi ukrajinski vojnici počeli obuku, rekao je novinarima američki ministar odbrane Lojd Ostin. Američki zvaničnik, koji je želio da ostane anoniman, dodao je da će obuka trajati oko 10 nedelja i da će uključivati stotine ukrajinskih vojnika.

Kopnena protivvazdušna odbrana

Države članice NATO-a i njihovi saveznici snabdjevali su Ukrajinu oružjem, ali je ukrajinsko rukovodstvo više puta zahtjevalo moćnije oružje i bržu isporuku. Upitan o zahtjevima Kijeva da pošalje napredne borbene avione, Mili je rekao da je Ukrajini prije svega potrebna kopnena protivvazdušna odbrana. Takođe na sastanku u petak, njemački ministar odbrane Boris Pistorijus najavio je sporazum o uspostavljanju centra u Poljskoj za popravku njemačkih tenkova Leopard raspoređenih u Ukrajini.

Sve strane su se dogovorile o načinu finansiranja takvog centra, koji košta oko 150-200 miliona eura godišnje, a mogao bi da počne sa radom krajem maja, rekao je Pistorijus novinarima. On je takođe rekao da će ukrajinski vojnici početi obuku u korišćenju tenkova Leopard i da obećanje Berlina da će Ukrajini isporučiti osamdesetak ovih tenkova do sredine godine brzo napreduje. "Šta sve ovo pokazuje? To pokazuje našu odlučnost da istrajemo. Putin ne može da igra vrijeme, mi ćemo istrajati", rekao je on.Upitan o izgledima Ukrajine za pridruživanje NATO-u, Pistorijus je rekao da su se sve članice složile da vide Ukrajinu kao buduću članicu, ali da se prvo treba pozabaviti važnijim stvarima.

Izgubljeno vrijeme

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izvršio je pritisak na generalnog sekretara NATO- a Jensa Stoltenberga u vezi sa isporukom oružja na sastanku u Kijevu u četvrtak.

Zamolio sam generalnog sekretara da nam pomogne da prevaziđemo nevoljnost naših partnera da isporuče neko oružje, posebno dalekometno, moderne avione, artiljeriju i oklopna vozila“, rekao je Zelenski. „Odlaganje relevantnih odluka znači izgubljeno vrijeme za mir i živote naših vojnika, koji još nisu dobili vitalna odbrambena sredstva u potrebnoj količini.

Obraćajući se novinarima u petak, Stoltenberg je rekao da je Zelenski pozvan da prisustvuje sledećem samitu NATO-a u julu i naglasio potrebu da se podrži ukrajinska ratna logistika.