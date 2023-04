Vojni analitičar je rekao da su Rusi nemoćni zbog situacije ulaska Finske u NATO.

Vojni i bezbjednosni analitičar Majkl Klark veruje da se ruski predsjednik Vladimir Putin samo pretvara da mu nije stalo do vijesti o ulasku Finske u NATO, a zapravo mu je "mnogo stalo". Kancelarija finskog predsjednika saopštila je da će Finska sutra zvanično postati članica NATO-a.

Klark ističe da je jedan od razloga Putinove zabrinutosti činjenica da će Rusija imati 1.300 kilometara dužu granicu sa NATO. "To znači da su odbrambeni zahtjevi bilo kog ruskog lidera sada malo drugačiji. To mu daje nešto sa čime treba da se bavi i veću granicu o kojoj treba da brine", rekao je on.

"Rusi ne mogu ništa"

"On se pretvara da to nije važno... Ali u stvari Rusi ne mogu ništa da urade i nemaju dovoljno trupa da pokriju ovu granicu jer šalju sve svoje raspoložive trupe u Ukrajinu", dodao je on, prenosi Skaj njuz. On tvrdi da taj potez Finske predstavlja "najveći razvoj evropske bezbjednosti od remilitarizacije Njemačke 1955. godine, kada je ušla u NATO kao remilitarizovana država posle Drugog svjetskog rata".

"Ovo je najveće proširenje NATO, najvažnije proširenje od tada i predsjednik Putin može da kaže šta hoće o tome. Činjenica je da je ovo veliki diplomatski poraz za njega, koji je proizveo upravo ono što je rekao da želi da spriječi ovim ratom, što je širenje NATO", istakao je Klark.

On je rekao da ulazak Finske u NATO ima dodatni značaj jer je Finska "veoma važna zemlja u vojnom smislu". "Ima malu vojsku, ali kada se mobiliše, ima vojsku od preko 200.000, što je tri puta veće od britanske vojske. Dakle, ima veliku kopnenu vojsku i obučava se, dobro je opremljena. Finska je nezavisna od 1945. godine, a ova promjena u stavu Finske je veoma velika stvar za NATO", zaključio je on.