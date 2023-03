Ukrajinski zvaničnici najavaljuju novu kontraofanzivu u aprili ili maju.

Izvor: Profimedia

Zapad je poslednjih nedelja 'pojačao' podršku Ukrajini, stižu novo modernije naoružanje, tenkovi, borbeni avioni... A pitanje koje Reznikov stalno dobija je: "Kada će nemački leopardi stići na front linija?". Ukrajinski ministar odbrane Oleksej Reznikov najavio je da njihove oružane snage uskoro planiraju kontraofanzive na nekoliko frontova, ali da sve zavisi od vremenskih uslova.

"Čekamo pravi trenutak. Verujem da će to biti u aprilu ili maju", kaže Reznikov, prenosi Ukrajinska pravda. Zapad je poslednjih nedelja 'pojačao' podršku Ukrajini, stižu novo modernije naoružanje, tenkovi, borbeni avioni... A pitanje koje Reznikov stalno dobija je: "Kada će njemački tenkovi Leopard stići na front?". "Vidjećete ih tokom kontraofanzive. Naša zemlja je veoma vlažna u proljeće i nije pogodna za sva vozila. Odluku će donijeti zajednički štab oružanih snaga", kaže Reznikov, ne želeći da otkriva 'sve karte' i odmah nastavlja: "Za naše vojnike ovaj prelazak sa sovjetskog naoružanja na njemačke tenkove je kao da vozite mercedes za žigulijem (sovjetska kopija fijata 124)", dodaje u šali Reznikov.

I mi i Rusi smo umorni...

Ukrajinski ministar odbrane takođe kaže da će svijet biti svjedok "veoma pozitivnih promjena za Ukrajinu“ 2023. godine. "Siguran sam da ćemo nastaviti da oslobađamo privremeno okupiranu teritoriju, kao što smo to činili u regionima Kijev, Harkov, Herson, Sumi... Tako će se nastaviti", tvrdi Reznikov .Priznaje da među ukrajinskim vojnicima vlada veliki umor. Neki su na prvim linijama fronta 13 mjeseci...

"To je psihički i fizički zahtjevno. Zato pokušavamo da rotiramo naše trupe. Ali ovo je rat, životni standard je drugačiji, uslovi su drugačiji. Na primjer, sada spavam samo tri do četiri sata noću. To je postalo navika", kaže Reznikov. On kaže da su ukrajinske trupe u Bahmutu otupile ruski "ofanzivni potencijal“ na frontu. Osvrnuo se i na rusku vojsku:

"I oni su umorni. Pretrpjeli su ogromne gubitke, mnogi ruski vojnici su poginuli ili ranjeni. Gube najmanje 500 vojnika dnevno, neki ranjeni, neki poginuli", kaže na kraju Reznikov.