Prošlo je više od godinu dana od početka rata u Ukrajini, a vojni ekonomista Markus Keup vjeruje da može da predvidi kraj rata.

Izvor: Profimedia

Prošlo je godinu dana od kada je Rusija započela invaziju na Ukrajinu. Od tada ekonomista i docent sa švajcarske Vojne Akademije ETH Zürich dr Markus Keup prati ovaj rat. Veruje da može da predvidi kraj rata u Ukrajini i ovo proročanstvo širi u medijima. Ali, da li je takva prognoza pouzdana i zašto naučnik rizikuje svoju reputaciju? Ipak, Keup je opisao trenutnu situaciju u Ukrajini i Bahmutu.

"Danas je 386. dan 'trodnevne specijalne operacije' ruskih oružanih snaga. Od januara gledamo vjerovatno poslednju rusku inicijativu u Donbasu koja je još moguća u ovom ratu. Ova inicijativa je osuđena na propast jer Rusima ponestaje materijala i ljudi. Osim toga, situacija oko Bahmuta nema nikakav strateški značaj za razvoj situacije na frontu u cjelini. Ukrajina sada završava obuku svojih tenkovskih posada u Njemačkoj i Poljskoj. To znači da možemo očekivati ukrajinsku kontraofanzivu sa zapadnim tenkovima sredinom aprila", rekao je ekonomista.

Keup je istakao da će "Ukrajina vjerovatno napredovati od Zaporožja preko Melitopolja do obale Crnog Mora, čime će front presjeći na dva djela. Okretom ka zapadu mogli bi da opkole ruske jedinice između Melitopolja i Nove Kahovke. Osim toga, mogli bi da postavi raketne sisteme Himar na obalu Crnog Mora i tako granatiraju vojna postrojenja na Krimu i prekinuti rusku logistiku. To će biti trenutak kada ruski poraz postaje očigledan. To je moja prognoza. Zato sam rekao: Rusija će u oktobru vojno izgubiti rat. Vojna situacija biće uporediva sa 1944, kada je evropski rat bio izgubljen za sile Osovine".

Ovaj vojni analitičar je dodao da svakog dana gine do 600 ruskih vojnika. Svaki dan Rusi gube po 5 tenkova i 6 oklopnih transportera i objasnio je odakle mu ti podaci.

"Izračunaću to i pred vama, koristeći tenkove kao primjer. O tome postoje dobre procjene. Jedna dolazi od švedske odbrambene agencije FOI. Druga je procjena IISS-a iz Londona. Ovi instituti samtraju da Rusija ima samo oko 2900 operativno sposobnih tenkova. Pa onda od te cifre morate da oduzmete vidljive gubitke. Za to koristim Oryx-Blog. Koji javlja da je do današnjeg dana Rusija izgubila 1845 tenkova: dakle oko 5 tenkova po danu rata. Preostala rezerva od 1055 komada dovoljna je za najviše 211 dana rata. I to čak i ne računajući tehnološki efekat - Rusija mobiliše svoje sve starije tenkove dok Ukrajina dobija sve modernije zapadne sisteme", rekao je on.

Keup ističe da Oriks kolektiv analizira ruske gubitke i da je to najbolji postojeći izvor podataka o ruskim gubicima. Iza te organizacije su razni ljudi koji sede i broje: u Poljskoj i Turskoj. Navodi da je ovaj izvor još i veoma konzervativan u načinu rada jer računa samo ono što je jasno i bespogovorno geolocirano i dokazano na slici ili video snimku.

"Šta može da je preostalo Rusima? Šire mit o navodnom čudu od oružja: borbenom tenku Armata T-14, koji do danas nismo videli na bojnom polju. U prolećnoj ofanzivi vidjećemo slike zapadnih tenkova Leopard 2 i Challenger 2, koji pucaju znatno dalje od ruskih tenkova i stoga ih mogu eliminisati iz daljine. Ako zbrojite tehnološko jačanje Ukrajinaca, stopu ruskih gubitaka i iscrpljivanje resursa, onda se zapravo ne može ništa drugo zaključiti osim ruskog poraza", rekao je Keup.

Izvor: Youtube/Screenshot/Military Update

Docent na Vojnoj Akademiji na ciriškom ETH dalje vjeruje da Rusija neće koristiti nuklearno oružje i da je to psihološko oružje koje Putin ciljano iskorištava. Posebno djelotvorno u Njemačkoj.

"I samo spominjanje atomskih bombi prouzrokuje onaj tipično njemački diskurs straha. Ne moram da vam objašnjavam da se nuklearni rat ne može dobiti. Upotreba i samo jedne nuklearne bombe odmah vodi ka eskalaciji, takođe sa konvencionalne tačke gledišta. Putin nema interesa da se tako što desi", rekao je on i dodao:

"Ovo o čemu ja pričam su brojke koje su verificirane. Postoji velika Open-Source-Intelligence-Community kojoj pripadam i ja i koja, na primjer, dobija satelitske snimke ili komunicira sa nekim drugim osobama o onome što se vidi na licu mjesta. Imamo fotografije i snimke od ljudi direktno na terenu i podatke experata o onome što se vidi. Ratna analitika se radikalno promijenila. Do sada smo imali vojne stručnjake koji su nešto tvrdili. Ili smo imali formule ili teorijske modele pomoću kojih se nešto računalo. Danas možete vidjeti šta se dešava na frontu u realnom vremenu. Ovaj rat je najbolje dokumentovani rat u čitavoj ljudskoj istoriji, zahvaljujući prije svega socijalnim mrežama, tj. internetu".

Keup naglašava da se po medijima vrte sve moguće propagandne cifre, tipa Rusija posjeduje još 12.000 do 15.000 operativnih tenkova, ali da je to nemoguće.

"Izanalizirao sam to i dobio cifru od oko 3000 operativnih tenkova prije početka invazije 2022.Više od 3.000 ne može biti ama nikako. Da ja vas pitam: zašto bi Rusi ponovo aktivirali svoje starudije i krš poput tenkova T-62 i T-55 ako navodno imaju kudikamo bolje tenkove u garaži? Dopustite mi: to nema ama nikakvog smisla", rekao je on.

Keup se dotakao i Kine i odgovorio na pitanje koje zanima cijeli svijet: Da li bi Peking bio u stanju da kratkoročno naoruža Rusiju?

"A na koji način da to izvede? Ratni materijal bi se na front morao transportovati vozovima. Ruska frekvencija ispaljivanja od 50.000 artiljerijskih granata dnevno duž cijelog fronta - kao u ljeto 2022. - zahtjevala bi teretni voz od 1.600 tona dnevno preko Transsibirske železnice. Ne samo da bi to bilo logistički veoma teško, već bi se ovi vozovi odmah vidjeli na satelitskim fotografijama što bi izazavalo momentalno uvođenje najstrašnijih sekundarnih sankcija Kini", rekao je on.

Izvor: Profiemdia

Keup se od 2012. godine bavi Rusijom, ruskom vojskom, tamošnjom odbrambenom industrijom i posebno Sjeveroistočnim Prolazom, o čemu je objavio knjigu 2015. godine. Od tada se uzdržava od putovanja u Rusiju, jer mu je od invazije na Donbas u leto 2014. bilo jasno da Putinov režim više ne vodi računa o zakonu. Ovaj vojni analitičar kaže da govori malo ruski, ali da ne bi sebe nazivao ekspertom za Istočnu Evropu ili Rusiju. Postoje mnogi koji znaju puno više o tamošnjem civilnom društvu nego on, ali dodaje da bi Rusi morali biti svjesni predstojećeg poraza.

"Putin je razvio i oslobodio dinamiku koju sada više ne može da kontroliše. Za rusku kulturu ophođenja veoma je važno da se spoljnom svijetu pokaže snaga. Ili ćete u suprotnom brzo biti predmet obrade. Ovo što Putin radi zapravo nema nikakve veze sa ratom, već sa pokušajem stabilizacije njegovog sopstvenog unutrašnjeg sistema vladavine", rekao je Keup.

Vojni analitičar ističe da već postojeće privatne armije na tlu Rusije, koje finansiraju oligarsi.

"Ne postoji samo privatna armija "Wagner". Postoje i "Slovenski Korpus" - iz kojeg je nastao "Wagner" - a i "Patriote" - Šojguova privatna vojska. Gasprom je takođe upravo osnovao svoju privatnu vojsku "Staf-Zentr". Ima ih još četiri-pet. Nije slučajno što se sada u Moskvi svuda postavljaju PVO sistemi. To nije priprema za napad Zapada, nego za unutrašnja razračunavanja", rekao je on i dodao:

"Ruski oligarsi ili generali bi mogli da dođu na ideju da sa nekoliko dobro usmjerenih balističkih projektila uklone Putina i sami preuzmu vlast. Ali, ako Putin želi da to spreči, morao bi da povuče ruske trupe iz Ukrajine kako bi silom obezbjedio unutrašnju stabilnost svog režima. I na taj način bi kraj rata mogao doći puno ranije nego što se očekuje. Dakle, to nije kontradikcija", navodi on.

Izvor: Youtube/screenshot/DW

Keup kaže da na propagandnom frontu, ovo im daje ogromnu prednost. Falsifikuju statistiku, o sopstvenoj ekonomiji šire i pričaju bajke. Rusija to veoma uspješno radi već dvadeset godina. Dodaje da neko poput njega, ko to trezveno analizira, danas se doživljava kao egzotik ili špekulant. Što pokazuje koliko je duboko ruska propaganda prodrla u Evropu.

"Vojna situacija dokumentuje brutalnu, objektivnu stvarnost koja ne podleže političkom diskursu. Odnos snaga se definiše na bojnom polju. Rezultat se meri u uništenim sistemima i ubijenim ljudima. Šolc i Makron politički i lično potiču iz duge, lijeve tradicije najbliskijih odnosa sa Moskvom, iako obje njihove države sada oružjem podržavaju Ukrajinu. Dopustite mi: niti me zanimaju politički diskursi, niti ih pratim. Interesuju me isključivo objektivne, vojne činjenice. Koje vidim u realnom dešavanju na bojnom polju. Apsolutno nema ne samo ni dokaza nego ni naznake da bi vojna podrška Zapada Ukrajini mogla biti smanjena, svejedno što je medijsko izvještavanje o putinističkim apeasmentovcima nesrazmjerno snažno prisutno pa tako onda i recipirano", rekao je Keup i dodao:

"Što se tiče Njemačke i Francuske, vi bulaznite a ne ja. Ali i tu mi dopustite: ne treba to precjenjivati, jer Njemačka nije vojno odlučujuća sila. Naprotiv. Najbolje bi bilo da Njemačka sve svoje sisteme naoružanja preda Ukrajini. Bukvalno sve što posjeduje. Rezultat bi bio duplo pozitivan: ruska agresija bi bila neutralisana, a od trenutno posve raspalog njemačkog Bundesvera mogla bi da se formira vojska za 21. vijek. Na sreću svih nas: bezbjednost Evrope ne zavisi od Njemačke, inače bismo odavno svi bili dio Nove Ruske Imperije", kaže.

Keupa u Njemačkoj naizmenično nazivaju što hiperrealistom što NATO ratnim huškačem, ali on može da živi sa tim. Tvrdi da ćemo se za dvadeset godina sa užasom osvrtati na neke njemačke političare, a posebno na berlinske vlade Šrodera i Merkel. I uz radosni osmijeh ali i potreseni rijeći kaže: "Bogu hvala dobro i to prođe, treći put zaredom".

"Pa zamislite vas dvojica i sami šta bi se samo dogodilo da je rat došao tek za deset godina: Evropa prepuna ruskog novca na svim nivoima, završen Nord Stream 2, Nemačka dobija preko 70% energije iz Rusije. Da li bi Njemci tada i ovoliko malo podržali Ukrajinu koliko je sad podržavaju? Zvuči Vam cinično, ali na sreću svih nas: ovaj rat se desio sad", rekao je on.

Bivši američki general Ben Hodges je prorekao da će se rat završiti u ljeto 2022., a Keup dodaje da su neki pripadnici političkih i vojnih elita u Nemačkoj radili za ruske interese, a neki i dalje lobiraju za Kremlj.

Izvor: Profimedia

"Ovo će biti veoma, veoma interesantna tema za Haški Tribunal, jer je finansijska ili propagandna podrška ratnim zločinima takođe krivično djelo. Kada njemački general ode u penziju, on više nema obavezu tzv. primernog ponašanja. On onda može da kritikuje vladu, može da kritikuje Bundesver, može da daje prognoze i vrednosne sudove. Ali zakletva koju je dao na vjernost Saveznoj Republici Njemačkoj važi doživotno. Izdaja je izdaja", rekao je Keup i dodao:

"Nervira me što šire Putinove narative - svjesno ili iz naivnosti - i dopuštaju da se vode slikama emotivnog raspoloženja umjesto da se vode istorijskim i vojnim činjenicama. Postoje sasvim razumni vojni eksperti, na primjer Markus Raisner ili Gustav Gresel u Austriji, koji gledaju na tok rata konzervativnije ili pesimističnije od mene. Mogu da živim sa tim. Istorija nam sudi. Vidjećemo u oktobru da li sam bio u pravu. Bitno mi je kako će se na mene gledati za deset godina, sa istorijske distance", navodi Keup.

U njegovim mnogobrojnim intervjuima Keup servira novinarima i javnosti upravo ono što oni žele da čuju: "rat će se uskoro završiti, Ukrajinci su pobjednici, Rusi se povlače". Ovaj scenario je zavodljiv jer odgovara željama Evrope i svijeta, ali da li će zaista to biti tako Keup navodi:

"Ne, ali da vam još jednom ponovim: ja ne vjerujem u ruski propagandni narativ. Ja posmatram kako Rusija zaista izgleda. Ne idite u Moskvu, idite u Smolensk ili u Pskov. To ćem Vam mnogo objasniti o ruskoj stvarnosti. Kada jednom vidite ova mjesta, zaboravićete vjeru u rusku moć", i dodaje:

"Kao prvo uopšte nisam baš siguran da li svi zaista žele ovaj rezultat rata. Kao drugo: svoju procjenu sam stalno prilagođavao situaciji. I uvijek se pitam isto: da li je ono što govorim i dalje odgovara realnosti? Kad je počeo rat, nisam bio optimista kao sada. Još u ljeto 2022. rekao sam: Ukrajina se uspješno brani od invazije, ali je prerano reći da bi mogla da pobijedi. Morate biti kritični prema sebi. Trudim se da čitam i analiziram materijal po nekoliko sati svakog dana. Jer prijeti mi opasnost da izgubim reputaciju naučnika", navodi on.

Objasnio je zašto uopšte riskirate svoju reputaciju ovakvim riskantnim prognozama.

"Vama izgleda uopšte nije jasno da se nalazimo u sred istorijskog dešavanja u kom ne možete ostati po strani i biti neutralni. Ili ste neprijatelj ovom režimu ili ste njegov saučesnik. Treće solucije nema. U februaru 2022. pitao sam se: hoćeš li sada nešto reći ili nećeš reći ništa? I tada sam odlučio: neću tolerisati da ova nova sovjetska imperija projektuje svoju moć na Zapad, Kavkaz, u Centralnu Aziju i da ta sila ponovo vlada van i iznad zakona. Koristiću svoje analitičke sposobnosti da pratim ovaj rat što je moguće objektivnije i zasnovano na činjenicama. A to znači, posebno, da tematizujem imperijalističku politiku Kremlja, čiji je finalni cilj uništenje Zapada. A to ne možete učiniti bez rizika", rekao je on i dodao:

"Ako mi se nešto desi, biće to krunisanje života jednog analitičara. Nemojte ni slučajno pomisliti da je Švajcarska sigurna zona. Ženeva je puna ruskih agenata, kao i Beč i Berlin. Zvanično, naravno, to su 'kulturni atašei'. Kao i uvijek. Ne mogu dovoljno često da naglasim: jedino što Rusi poštuju je sila. Dakle, možete ili da sarađujete - u to se smatra i svjesno ćutanje - ili da se oduprete. Što se mene tiče, možda će mi se istoričari smijati za deset godina. Možda će se rat završiti do avgusta. Onda će trolovi na internetu reći: bio je previše konzervativan. Ali, dopustite mi i to: ja ne mogu da ćutim u ovom istorijskom momentu", završio je on.