Bahmut je odavno pretvoren u ruševine, ali ga Ukrajinci i dalje žestoko brane, zbog čega postoji strah da će time preterano iscrpiti sopstvene resurse.

Putevi prema Bahmutu puni su izgorenih vozila, a na poljima oko njega neprestano odjekuje zvuk artiljerije. Sam grad ima ograničenu stratešku vrednost i odavno je pretvoren u ruševine, ali ga Ukrajinci žestoko brane, pokušavajući da što više iscrpe neprijatelja. Mnogi se, međutim, plaše da će time preterano iscrpiti sopstvene resurse, ako već nisu.

Vojni analitičar Oleh Ždanov iz Kijeva upozorava da bi Ukrajina u očajničkoj odbrani Bahmuta od ruskih napada mogla ostati bez resursa za planiranu kontraofanzivu. Rovovska bitka za Bahmut odnela je živote velikog broja ruskih plaćenika, ali i ukrajinskih vojnika. Ubijeni se broje u hiljadama.

"Mogli bismo da izgubimo sav iskusan kadar koji smo planirali da upotrebimo u kontraofanzivi“, upozorava Ždanov.

Kalkulacija dalje odlučne odbrane u Bahmutu je utoliko manja jer se manje-više zna kakav će scenario uslediti posle ukrajinskog povlačenja. Prava strateška nagrada u Donbasu je grad Kramatorsk, koji je od 2014. godine sedište ukrajinske vojske. To je grad od 160.000 predratnih stanovnika i ima aerodrom i brzu železničku vezu sa Kijevom koji može dovesti trupe iz prestonica začas. Nije tajna da je Kramatorsk odavno prava ratna želja Putinovih generala, a Bahmut je samo mala stanica na tom putu.

Zelenski i Kijev tvrde da bitka za Bahmut prvenstveno služi za iscrpljivanje ruskih snaga i dobijanje vremena za pripremu prolećne ofanzive, ali je takođe omogućila Ukrajini da izgradi zastrašujuću mrežu utvrđenja na prilazu svom štabu u Donbasu, kao i u samom Kramatorsku, piše Tajms.

Ako se Ukrajinci povuku i Bahmut padne, Rusi mogu doći do Kramatorska samo na tri načina. Prvi pravac je magistralni put M03 do Slovjanskog, grada skoro duplo većeg od Bahmuta, oko kojeg se u poslednje vreme bukvalno na svakoj raskrsnici nalaze sveži zemljani radovi i novi betonski blokovi.

Drugi mogući put je bitka kroz blatnjava polja oko sela Časiv Jar, gde ulice vrve od ukrajinskih borbenih vozila i pešadije. Tenkovi i artiljerija vrebaju po njivama, ukopani, delimično zatrpani i jedva vidljivi sa deset metara. Tamo dalji put ka Kramatorsku vodi kroz industrijski centar Konstantinovka i još intenzivnije ulične borbe. Protivtenkovski rovovi na poljima oko grada iskopani su tako davno da su iznad njih već niknuli pravi maskirni šikari. Posle prolećnog cvetanja, ruski vozači tenkova jedva da bi uspeli da uoče većinu njih pre nego što ih zgaze svojim gusjenicama.

Konačna ruta mogućeg ruskog napredovanja od Bahmuta do Kramatorska uključivala bi široki obilazak te zone na sever do Siverska. Međutim, ovaj grad se nalazi uz samu reku, što ruske trupe čini ranjivim na brze ukrajinske napade duž ove zaobilazne rute. Nijedan od mogućih puteva do Kramatorska ne izgleda bezbedan za ruske snage iscrpljene u Bahmutu i ​​opterećene brojnim logističkim nedostacima, smatraju vojni stručnjaci.

Institut za proučavanje rata, američki istraživački centar, saopštio je u nedelju da ruski ministar odbrane Sergej Šojgu i načelnik ruskog generalštaba general Valerij Gerasimov koriste borbe u Bahmutu da potpuno oslabe i demobilišu osuđenika. Vagnera i tako suzbiju ambicije njihovog šefa Jevgenija Prigožina za veći uticaj u Kremlju. Vagner je postigao spor uspeh kod Bahmuta uz veoma visoku cenu, pokušavajući da razbije ukrajinske linije talasom za talasom napada svojih bataljona zarobljenika. Prigožin je više puta optuživao rusko Ministarstvo odbrane da svojim ljudima uskraćuje snabdevanje municijom i da ne podržava njihove napore slanjem neophodnih pojačanja.

Ukrajinska vojna obaveštajna služba je nedavno objavila da, čak i ako Vagner uspe da zauzme Bahmut, Ukrajina ovu bitku može smatrati veoma profitabilnom: kupila je ukrajinskoj vojsci dovoljno vremena da rutu do Kramatorska učini potpuno neprohodnim za ruske trupe.

Od Bahmuta put se nastavlja uzbrdo i prilično je neprobojan. Posebno za oslabljenu rusku vojsku, koju čekaju neki od naših najjačih položaja“, rekao je visoki ukrajinski oficir novinarima Tajmsa.