Kako je ćerka bivšeg predsednika stvorila imperiju nekretnina vrednu 240 miliona dolara?

Izvor: Profimedia/SPUTNIK

Ćerka bivšeg predsednika Uzbekistana, koja se predstavljala kao pop zvezda i diplomata potrošila je 240 miliona dolara na imanja od Londona do Hong Konga. Gulnara Karimova je koristila britanske kompanije za kupovinu kuća i aviona sredstvima dobijenim mitom i korupcijom, navodi se u studiji organizacije Freedom For Eurasia. Računovodstvene kuće u Londonu i Britanskim Devičanskim Ostrvima zastupale su britanske kompanije uključene u navedene transakcije. Ova priča izaziva nove sumnje u napore Britanije da se uhvati u koštac sa ilegalnim bogatstvom, piše Bi-Bi-Si.

Britanske vlasti su dugo bile optužene da ne čine dovoljno da spreče kriminalce iz inostranstva da koriste britansku imovinu za pranje novca. U izveštaju se navodi da je lakoća sa kojom je Karimova došla do imovine u Velikoj Britaniji zabrinjavajuća. Nema naznaka da su predstavnici kompanija povezanih sa njom znali za koga rade niti da je izvor sredstava mogao biti sumnjiv. Niko ko pruža ove usluge u UK nije pod istragom ili kažnjen.

Neko vreme se smatralo da će Gulnara Karimova naslediti svog oca Islama Karimova, koji je vladao Uzbekistanom kao predsednik od 1989. do njegove smrti 2016. Pojavljivala se u muzičkim spotovima pod umetničkim imenom Googoosha, vodila je kompaniju za nakit i bila je ambasador u Španiji. Međutim, tada je 2014. nestala iz očiju javnosti. Kasnije se ispostavilo da je bila privedena pod optužbom za korupciju dok je njen otac još bio na vlasti i osuđena u decembru 2017. Dve godine kasnije poslata je u zatvor zbog kršenja uslova kućnog pritvora.

Tužioci su je optužili da je deo kriminalnog lanca koji kontroliše više od milijardu dolara imovine u 12 zemalja, uključujući Veliku Britaniju, Rusiju i Ujedinjene Arapske Emirate. "Slučaj Karimova je jedan od najvećih slučajeva mita i korupcije svih vremena", kaže Tom Mejn, jedan od istraživača Freedom For Eurasia i naučni saradnik na Univerzitetu u Oksfordu.

Međutim, Karimova i njeni saradnici su već prodali deo imovine stečene korupcijom. Sloboda za Evroaziju je istražila imovinu i zemljišne evidencije kako bi identifikovala najmanje 14 nekretnina koje su kupljene pre nego što je ona uhapšena, navodno sumnjivim sredstvima, u raznim zemljama, uključujući Veliku Britaniju, Švajcarsku, Francusku, Dubai i Hong Kong.

Luksuzni stanovi u Londonu, zamak sa jezerom

Izveštaj, koji će biti objavljen u utorak, 14. marta, nosi naslov 'Ko je pomogao uzbekistanskoj princezi?', fokusira se na pet nekretnina kupljenih u Londonu i okolini, koje sada vrede 50 miliona funti - uključujući tri stana u Belgraviji, zapadno od Bakingemske palate, kuću u Mejferu i dvorac u Sariju sa privatnim jezerom od 18 miliona funti.

Dva stana u Belgraviji prodata su 2013. pre nego što je Karimova privedena. Britanska Kancelarija za ozbiljne prevare blokirala je kuću u Mejferu, vilu u Sariju i treći stan u Belgraviji 2017. Izveštaj Freedom For Eurasia takođe navodi kompanije u Londonu i Britanskim Devičanskim ostrvima za koje se tvrdi da su ih Karimova ili njeni saradnici koristili za trošenje prihoda stečenih kriminalom na nekretnine, kao i na privatni avion.

Gulnarin dečko Rustam Madumarov i njeni drugi saradnici navedeni su u zvaničnim dokumentima kao "stvarni vlasnici" - pravni izraz za osobu koja na kraju ima kontrolu - kompanije sa sedištem u Velikoj Britaniji, Gibraltaru i Britanskim Devičanskim ostrvima. Ali u izveštaju se kaže da su oni bili samo zastupnici Karimove, koja je koristila kompanije za pranje stotina miliona dolara.

Kupovina aviona vrednog 40 miliona dolara

Računovodstvene usluge za dve britanske kompanije povezane sa Karimovom – "Panalli Ltd" i "Odenton Management Ltd" – pružala je "SH Landes LLP", firma koja je ranije bila smeštena u "New Oxford Street", London. Krajem jula 2010. SH Landes je pokušao da registruje ili kupi drugu kompaniju. Cilj je bio da se kupi privatni avion za oko 40 miliona dolara, a Madumarov je naveden kao stvarni vlasnik. U stvari, prema izveštaju, Karimova je stajala iza kupovine.

Na pitanje o izvoru sredstava, SH Landes je odgovorio: "Smatramo da pitanje njegovog ličnog bogatstva nije relevantno u ovoj situaciji. To je očigledno zato što Madumarov nije obezbedio novac za kupovinu aviona iz svojih ličnih sredstava."