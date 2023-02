Nakon iznenađujuće posete Džozefa Bajdena, on se obratio javnosti.

Američki predsjednik Džo Bajden izjavio je u ponedeljak iz Kijeva da godinu dana nakon invazije na Ukrajinu Putinov osvajački rat propada. "Putin je mislio da je Ukrajina slaba i da je Zapad podijeljen. Mislio je da može da nas nadživi. Mislim da on to trenutno ne razmišlja. On je jednostavno pogriješio. Godinu dana kasnije, dokazi su upravo ovdje u ovoj prostoriji. Stojimo ovdje zajedno“, rekao je Bajden o Putinu.