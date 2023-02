Husein Berber je detaljno opisao zastrašujuće scene kojima je prisustvovao u danima nakon zemljotresa, rekavši da je morao da pije sopstveni urin da bi preživio.

Izvor: Facebook/Reuters /Screenshot

Čovek (62) je proveo skoro osam dana pod ruševinama porodične kuće u Antiohiji nakon razornih zemljotresa koji su početkom februara pogodili Tursku i Siriju. Husein Berber je detaljno opisao užasne scene koje je doživio u danima nakon zemljotresa, rekavši da je morao da pije sopstveni urin da bi preživio.

U zemljotresu se srušio plafon 15-spratnice, a jedino što ga je spasilo u stanu u prizemlju bili su plakar i frižider, dok je on ostao zarobljen u fotelji. Ispričao je kako je puzao po stanu i pronašao flašu vode, ali mu to nije bilo dovoljno da preživi, pa je počeo da viče kako bi ga spasioci čuli i izvukli. Kada pomoć satima nije stizala, Husein je odlučio da urinira u praznu flašu vode kako bi je kasnije popio kako bi preživio, prenosi Dejli mejl.

Izvor: Profimedia

Da se ​​ne bi smrznuo, odlučio je da se umota u tepih. "Kada je zemljotres pogodio, odmah sam ustao. Pored mene je spavao unuk. Pogledao sam okolo, sin mi je upalio svijetlo, uzeo baterijsku lampu i rekao: 'Tata, zemljotres je!' U drugom zemljotresu srušio se plafon, ali nisam pogođen. Odmah sam čučnuo i sjeo. Zid je pao na frižider i ormarić. Tu sam ostao zaglavljen", ispričao je svoju priču Husein.

"Sat kasnije uzeo sam flašu vode i popio je. Nakon toga sam urinirao u flašu i ostavio da se ohladi. Popio sam tek kad se ohladilo. Tako sam se spasio", dodao je. Pet članova njegove porodice uspjelo je da pobegne u trenutku zemljotresa koji je pogodio ovo područje oko 4 sata ujutro. Husein je konačno spašen ovog utorka, čak 187 sati nakon zemljotresa, i trenutno je u bolnici. Lekari su mu navodno rekli da je čudo što je sve to vrijeme uspio da preživi.

Prisećajući se trenutka spasavanja, on je rekao da je čuo zvuk spasilačkih ekipa koje su krenule ka mjestu gdje je zarobljen. "Ne sjećam se ničega nakon što su me izvukli. Spasio sam se, izašao sam i želio sam samo vodu i hranu, posebno vodu. Nisam ništa jeo, nije imao šta da jedem", rekao je. "Činio sam dobra djela pred Alahom za sve, ne samo za svoju porodicu. Mislim da me je zato Bog spasio", smatra Husein.