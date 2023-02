Jevgenij Prigožin rekao je da bi mogle da prođu dvije godine dok Rusija ne preuzme potpunu kontrolu nad regionima Donjeck i Lugansk.

Izvor: SPUTNIK/screenshot

Šef paravojne formacije Vagner Jevgenij Prigožin, rekao je da bi mogle da prođu dvije godine dok Rusija ne preuzme potpunu kontrolu nad regionima Donjeck i Lugansk na istoku Ukrajine. Ova dva regiona Moskva navodi kao ključni ratni cilj.

"Koliko sam razumio, moramo da zatvorimo Donjecku i Lugansku republiku i to će u principu svima odgovarati za sada. To bi moglo da traje godinu i po do dvije godine“, rekao je u videu koji je snimio sa ruskim blogerom Semjonom Pegovom, prenosi Rojters.

Vladimir Putin u septembru je anektirao ukrajinske oblasti Lugansk i Donjeck, zajedno sa Hersonom i Zaporožjem što je potez koji su zemlje članice UN osudile kao nezakonit. "Ako moramo da stignemo do Dnjepra, onda će nam trebati oko tri godine“, dodao je Prigožin, misleći na veće područje koje bi se prostiralo do velike rijeke Dnjepar koja teče otprilike od sjevera ka jugu, presecajući Ukrajinu.