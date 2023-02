U državnom vrhu Moldavije dolazi do promijena, na mjesto premijera stiže proevropski premijer Doran Recea.

Izvor: Profimedia

Moldavija je u petak primila kandidata za novog proevropskog premijera Dorina Receana, samo nekoliko sati nakon što je njegov prethodnik podnio ostavku. "Posle političkih konsultacija, potpisala sam dekret o imenovanju Dorina Receana za kandidata za mjesto šefa vlade“, rekla je proevropska predsjednica Moldavije Maia Sandu. "Potrebno nam je jedinstvo da prevaziđemo ovaj težak period", dodala je ona, obećavajući "brzo" formiranje nove vlade.

Bivši ministar unutrašnjih poslova i preduzetnik u fintech sektoru Dorin Recean (48) bio je predsjednikov savjetnik za odbranu od februara 2022. godine. Sada mora da dobije povjerenje parlamenta, što ne bi trebalo da bude problem jer proevropska stranka ima podršku 63 poslanika od ukupno 101.

Rećean zamijenjuje Nataliju Gavrilitu (45), koja je nešto ranije podnijela ostavku posle godinu i po dana na vlasti. "Vrijeme je da odem“, rekla je ona novinarima i dodala da nema podršku i povjerenje u zemlji. "Kada bi vlada imala istu podršku kod kuće kao u Evropi...“

Predsjednica Moldavije Maja Sandu imenovala je u petak novog premijera kako bi svoju zemlju zadržala na proevropskom putu nakon što je prethodna vlada pala ranije u toku dana, posle višemesječnog sve većeg pritiska Rusije usred rata u Ukrajini, prenosi Politiko.

Na iznenadnom brifingu za novinare u petak, sada bivša premijerka Gavrilja objavila je da podnosi ostavku zajedno sa svojom prozapadnom vladom. Moldavija je prošlog juna, zajedno sa Ukrajinom, dobila status kandidata za Evropsku uniju, ali se vlada suočila sa intenzivnim pritiskom Moskve, koja je nastojala da potkopa njen autoritet.

"Da je naša vlada imala istu podršku kod kuće kakvu smo imali naši evropski partneri, mogli smo da napredujemo dalje i brže“, rekao je Gavrilica. Moldavija ulazi u novu fazu, u kojoj je bezbjednost naš prioritet“, dodala je ona.

Predsjednica Maia Sandu rekla je da će pokrenuti razgovore sa političkim partijama u parlamentu o imenovanju novog premijera.

Pokušaj zaštite bez provociranja Moskve

Vlada Moldavije već dugo optužuje Rusiju, koja ima trupe u otcepljenom regionu Pridnjestrovlja na istoku, da podstiče nemire u zemlji, uključujući proteste u glavnom gradu Kišinjevu. U intervjuu za Politico prošlog mjeseca, Sandu je optužila Rusiju da koristi energetsku krizu i rastuće troškove da "unese nestabilnost u Moldaviju“, misleći na ruske napore dezinformacijama da podstaknu antivladina osjećanja.

Moskva ima dugu istoriju okretanja ekonomskih šrafova protiv Moldavije tokom protekle dvije decenije kako bi potkopala pro-EU administracije, najozloglašenije uvođenjem zabrana na ruski uvoz najvažnijih moldavskih vina.

Do kolapsa vlade u petak došlo je samo nekoliko dana nakon što se Gavrilica sastao sa predsjednikom Evropskog savjeta Šarlom Mišelom i šeficom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen u Briselu kako bi razgovarali o izgledima Moldavije za članstvo u EU. Na granici sa Ukrajinom, Moldavija se našla nesigurno blizu rata i željela je da uspostavi ravnotežu pokušavajući da se vojno zaštiti bez provociranja Moskve.

Ozbiljna debata o odbrani

Zemlja od 2,5 miliona ljudi, koja je 100 odsto zavisila od ruskog gasa prije invazije na Ukrajinu, borila se sa naglom porastom inflacije i javnim nemirima zbog rastućih cijena energije. Sandu, bivši borac za borbu protiv korupcije školovana na Harvardu, rekla je za Politiko da je u zemlji postojala "ozbiljna debata" nakon ruske invazije na Ukrajinu, uključujući mogućnost pridruživanja odbrambenom savezu.

"Sada se vodi ozbiljna debata... o našoj sposobnosti da se odbranimo, da li to možemo sami ili da li treba da budemo deo većeg saveza“, rekla je ona. "I ako u nekom trenutku kao nacija dođemo do zaključka da moramo da promijenimo neutralnost, to bi trebalo da se desi demokratskim procesom.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je liderima EU tokom Evropskog samita u četvrtak u Briselu da je Ukrajina presrela ruske planove da "uništi“ Moldaviju. Moldavske obavještajne službe su kasnije potvrdile da su identifikovale i "subverzivne aktivnosti“ koje imaju za cilj "podrivanje države Republike Moldavije, destabilizaciju i narušavanje javnog reda“.

Ministarstvo spoljnih poslova Moldavije saopštilo je u petak da će pozvati ruskog ambasadora zbog „neprihvatljivog narušavanja [moldavskog] vazdušnog prostora ruskom raketom“ koja je preletjela zemlju u okviru širokog napada Rusije na Ukrajinu.