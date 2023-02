Sergej Lavrov je uoči godišnjice početke invazije na Ukrajinu prokomentarisao trenutno stanje.

Izvor: Printscreen/RT

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov dao je intervju za Sputnjik i TV "Rusija 24" . On je govorio o specijalnoj operaciji ruske vojske u Ukrajini i njenim ciljevima, pritiscima Amerike i EU i drugim aktuelnim temama međunarodne politike.

"Nedvosmisleno sam za mir, poručio je Lavrov. Neko je rekao - ako hoćeš mir spremaj se za rat. Ja nisam za to. Ja sam za to da ako hoćeš mir budi uvek spreman da se štitiš. Zemlje BRIKS mogu da pretenduju na toliki broj akcija i glasova kojima mogu da liše SAD mogućnosti da blokiraju odluke u MMF", rekao je on.

Odnosi sa Kinom više od saveza

"Odnosi Kine i Rusije su od obostranog interesa i ne stavljaju Moskvu u potčinjeni položaj. Ima dosta onih koji žele da nas zaplaše Kinom, ali to je posledica želje da iskomplikuje saradnja Moskve i Pekinga.Ideja različitih država o tome da se poveća trgovina u nacionalnoj valuti uslovljena je postupcima Amerike koja dolarom krši sve okvire pristojnosti. Ideje koje se pojavljuju na Zapadu o tribunalu koji bi sudio Rusiji i reparacijama predstavljaju najgrublje kršenje međunarodnog prava", dodao je Lavrov.

"Spremamo izveštaj o onome što se dešavalo tokom ove godine, što smo uspeli da otkrijemo, a to su ne samo vojno-biološki programi SAD, koje pokušavaju da negiraju - lažu kao i uvek, ne samo direktno učešće SAD u eksplozijama na Severnim tokovima. Na mnogo šta treba da podsetimo i da pokažemo kakvim metodama se SAD bore za svoju hegemoniju", istakao je Lavrov.

O partnerima ODKB

Moskva se nije obraćala partnerima u ODKB za pomoć u specijalnoj operaciji naglasio je on i dodao "imamo sve što nam je potrebno", rekao je Lavrov. "Kako SAD ostvaruju hegemoniju u svetu? Kada postižu 'sporazum' one ne nude ništa zauzvrat: ili radiš kako mi hoćemo ili ćemo te kazniti, rekao je ministar, uz ocenu da je to vrhunac pragmatizma i cinizma. Vidimo kako protiv nas ratuje čitav NATO. Priče i zaklinjanja da "ne ratujemo, samo naoružavamo" su smešne.

Zapadne isporuke moderne tehnike Kijevu ići će, očigledno, zajedno sa stranim jedinicama.

"Sa prijateljima u centralnoj Aziji otvoreno razgovaramo o pokušajima Zapada da tamo uspostave svoj uticaj, dovodeći u pitanje prijateljske odnose sa Rusijom. Naši saveznici tamo vide te igre. Pokušaji Zapada da posvađa Rusiju sa susedima, kako je rekao, ne nalaze odjeka u zemljama centralne Azije." Lavrov ne sumnja ni da Zapad želi da i preko Gruzije nervira Rusiju i da se vrati na vreme Sakašvilija. Dodao je da se vlada Gruzije rukovodi nacionalnim interesima, bez obzira na pozive da otvori "drugi front" protiv Rusije.





Obežavanje godišnjice rata u Ukrajini

Moskva sprema materijale za godišnjicu specijalne operacije da se ona ne bi svela na antiruske bahanalije Zapada, rekao je Lavrov komentarišući inicijativu Kijeva da 24. februara organizuje "mirovni samit". Teza da Rusija odbija pregovore o Ukrajini je laž, nastavićemo to da demantujemo, kaže Lavrov. Zapad ne poštuje neutralnost država u razvoju i praktično svakodnevno vrši pritisak na one koje se još nisu pridružile sankcijama protiv Rusije.

SAD su stavili EU pod svoju kontrolu, oduzevši joj poslednje znake samostalnosti, smatra šef ruske diplomatije.

"SAD i njihovi saveznici koje je Amerika stavila pod svoju kontrolu, lišivši EU i poslednjeg znaka bilo kakve samostalnosti, oni su velike demokrate, ali oni demokratiju, kao što je poznato, doživljavaju kao njihovo pravo da drugima nameću svoje shvatanje demokratije", rekao je Lavrov.



O pregovorima

Moskva nastoji da odbaci ukrajinske snage na udaljenost koja je bezbedna za teritoriju Rusije. Što je veći domet oružja koje se isporučuje kijevskom režimu to će više morati da se dalje potisne od teritorija Rusije, poručio je Lavrov.



"Svi želimo da se sukob sa Ukrajinom završi ali faktor vremena nije najvažniji. Kijev niko ne pokušava da ubedi da se vrati za pregovarački sto sa Moskvom. Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski nije samostalan, njime manipulišu", rekao je on.

O specijalnoj operaciji ruske vojske u Ukrajini: Vojnici treba da ispune svoj zadatak, da gubitke svedu na minimum a ne da razmišljaju kada će se sve završiti.