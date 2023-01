Kelvin Vejman je u svom podkastu objasnio kako je živio sa 44 braće i sestara, 4 majke i jednim ocem.

Kelvin Vejman (34) je odrastao u nesvakidašnjem okruženju, u poligamnoj zajednici sa 44 braće i sestara, četiri mame i jednim tatom koji su svi živjeli pod istim krovom. U serijalu "Truly My Extraordinary Family" opisuje kako mu je život izgledao i kako se nakon odlaska iz porodice morao da se "reprogramira" od svega toga.

"Imam 44 braće i sestara i mislio sam da je to skroz normalno do prije nekoliko godina kad su ljudi stalno pokazivali znatiželju o mom privatnom životu", kaže i dodaje da je rođen u "fundamentalističkom mormonskom kultu koji je vjerovao da će muškarci s više žena dobiti viši rang na nebu".

Život u poligamiji Izvor: Youtube/Figuring it Out

"Ostvarivanje sna da postanem preduzetnik mi je proširilo vidike jer sam mogao da gledam na svoj život sa spoljne perspektive. Međutim, prvo sam se morao reprogramirati i izaći iz kultnog načina razmišljanja", rekao je.

"Jedan od prethodnih vođa kulta Voren Džefs osuđen je na doživotni zatvor 2011. Osuđen je za teški seksualni napad na dvoje djece, u dobu od 12 i 15 godina, radilo se o djevojčicama koje je uzeo za žene. Za njega se vjeruje da ima 78 žena i najmanje 60 djece", nastavio je.

Kaže kako ga u odluci da živi drugačije nije podržala cijela porodica. On je sanjao da bude preduzetnik, a oni su ga uvjeravali da ostane da radi za nekog od 9 do 17.

"Kada imate 50 ljudi u porodici, postoji mnogo različitih reakcija. Najtužnija osoba zbog moje odluke je bio moj tata, mislim da je on moj odlazak shvatio lično. Istinski je želio shvati zašto to radim, a onda je pokušao da me odgovori od toga. Dao mi je nekoliko različitih knjiga i rekao: "Molim te, pročitaj ih prije nego što doneseš definitivnu odluku". Rekao sam, "Pročitaću ih, ali već sam odlučio", nastavio je Kelvin.

Čuo je, kaže, svakakve uvreda od ostalih članova te zajednice. "Što se tiče njihovog gledišta, ja sam neko ko je uvučen u privlačnost slave i novca u svijetu", rekao je i dodao da je taj kult napustio prije četiri godine, a njegova biološka majka Kristina je slijedila njegov primjer, prenosi San. Kelvin danas živi u Njujorku i zadovoljan je životom.