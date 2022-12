BAKA NA UDARU ZBOG OKRUTNE TRADICIJE ZA BOŽIĆ: Ni unuci nisu pošteđeni, "odere" ih samo tako, a POHLEPA joj nadimak!

Baka već šest godina ima posebnu tradiciju za Božić zbog koje je glavna tema negativnih komentara na mrežama.

Izvor: Facebook/Caroline Duddridge

Karolin Dadridž je 63-godišnja baka iz Velike Britanije koja je prije šest godina uvela posebnu tradiciju uoči Božića. Iako je na udaru negativnih komentara zbog toga, članovi porodice poštuju ono što zahtjeva, čak i oni najmlađi - unuci. Karolin svojoj porodici naplaćuje božićnu večeru, a ideju je uvela 2015. godine kada je njen suprug preminuo.

Odrasli večeru plaćaju oko 20 eura, djeca koja imaju od 3 do 12 godina 10 eura, a najmlađi unuci za obrok daju 5. Karolin je svjesna da su joj mnogi dali nadimak "Pohlepa", ali ona tvrdi da ne juri za novcem. Kako je objasnila, ima prijatelje koji je podržavaju jer na ovaj način ima dodatne prihode.

"Postoji dosta onih koji misle da tako, ali moji prijatelji misle da je to prilično dobra ideja. Najbliži rođaci su se već navikli na to. Neki ljudi mogu da pomisle da je grubo uvesti 'porez na obroke za djecu', ali to je važna životna lekcija. Stariji unuci vole da pokušaju da zarade dio svog novca nazad, pa mi nude pomoć i ja se tome divim", rekla je baka i dodala:

"Večera obično uključuje, između ostalog, i vino, bezalkoholna pića, božićni puding, božićne krekere, orahe i sir, kao i tradicionalne dekoracije stola. Sva djeca i unuci, takođe, dobiju zadatke oko posluživanja jela", rekla je Karolin i istakla da to nije pohlepa za novcem, nego pravedno raspoređivanje troškova između svih za tim stolom.

Šta vi mislite, da li je ovo opravdano ili okrutno?