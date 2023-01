U dve škotske bolnice porasla je zabrinutost za stanje pacijenata nakon što je anonimni izvor progovorio o neželjenim seksualnim susretima, uključujući muškarca koji je masturbirao i urinirao po njoj dok je spavala.

Ova 37-godišnja žena, koja se radi bezbednosti predstavila pod lažnim imenom "Džejn", optužila je zdravstveni sistem u Škotskoj "NHS" za "kulturu zataškavanja i ćutanja", nakon što je prijavila incidente osoblju koje je navodno odbilo da pozove policiju, prenosi Daily Mail.

Džejn tvrdi da su se dva susreta dogodila u razmaku od godinu dana 2016. u bolnici Kroshaus i u ustanovi Vudlands Vju 2017. - oba objekta u Erširu u Škotskoj.

Govoreći o svom iskustvu u bolnici Kroshaus, Džejn je rekla: „Čovek je došao, urinirao po meni i masturbirao na mene u snu.

"Prijavila sam to medicinskim sestrama, one su rekli da će se pozabaviti time, a nisu. Bila sam zaista loše u to vreme i ono što me je najviše mučilo je to što mi medicinske sestre nisu pružile podršku", rekla je Džejn i dodala:

"To nije bilo kao bes, bilo je kao 'oh, to se dogodilo'. Zvučali su kao da su na takvo nešto navikli", rekla je.

Žena iz Eršira smatrala je da je važno da progovori o svojim iskustvima kako se to više ne bi ponovilo.

Džejn tvrdi da joj je 2017. godine jedan mladić takođe pretio silovanjem u Vudlands Vju-u u sobi odmah pored dela gde se nalaze medicinske sestre.

Tada je ostala u bolnici mesec dana usled toga što je patila od hroničnog bola koji je izazvao depresiju.

Džejn je nastavila: „Mladi momak, imao je oko 23 ili 24 godine, ušao je u moju sobu i pretio mi je napadom i silovanjem. Soba u kojoj sam se nalazila bila je takođe odmah pored stanice medicinskih sestara. Uspela sam da prođem pored njega do medicinske sestre", rekla je Džejn.

Ona dalje navodi da je stav medicinskih sestara u tom trenutku bio: "Oh, onda ćemo te samo pomeriti". Bilo je mnogo ranjivih žena na tom odeljenju, navodi Džejn.

"Umesto da ga izoluju, ostavili su ga tamo. Umesto da ga prebace na neko bezbednije mesto, oni su mene premestili i ostavili druge žene sa njim", tvrdi ona, a prenosi Daily Mail.

"Ovo je bilo uobičajeno, jedna žena mi je rekla da joj je isto uradio u bolnici. Većina žena na odeljenju bila je vezana za infuziju i nisu mogle nigde da idu, a on nije bio vezan", navodi ona.

Džejn je tvrdila da su bolničke sestre odbile da pozovu policiju jer to "nije bilo neophodno".

Ona je dodala: "Ceo Vudlends Vju je crna tačka za mobilne telefone. Vi ste zaista u milosti osoblja".

Džejnine optužbe dolaze samo dve godine nakon što je prijavljeno da se više od 1.000 seksualnih napada dogodilo u odeljenjima za mentalno zdravlje mešovitih polova.

Grupa za kampanju, For Women Scotland, rekla je da je „duboko uznemirena ovim izveštajem“ i naglasila da bi svi pacijenti trebalo da se osećaju prijatno u ustanovama NHS.

Portparol je rekao: "Krucijalno je da se pacijenti osećaju bezbedno dok su u bolnici, posebno zato što će mnogi biti u ranjivom stanju. Ako se napadi, ili bilo koji zločin, dogode na bolničkom imanju, pacijenti moraju biti sigurni da će incidenti biti shvaćeni ozbiljno, propisno istraženi i preduzete odgovarajuće mere."

Ministarka javnog zdravlja u senci škotske konzervativke Tes Vajt MSP takođe je izrazila da su iznete optužbe „duboko zabrinjavajuće."

Ona je rekla: "Ovo su zaista užasne i mučne optužbe. Moje misli su sa žrtvom koja je hrabro izašla".

"Naše bolnice uvek treba da budu bezbedna mesta i duboko je zabrinjavajuće da policija nije bila pozvana u vezi sa tvrdnjama koje je iznela ova žena. Očigledno je bila veoma uznemirena onim što joj se navodno dogodilo i nedostatkom podrške za koju je naznačila da je nije dobila", rekla je ministarka javnog zdravlja.

NHS Eršir i Arran rekli su da ne mogu da komentarišu navode iz privatnih razloga.

U saopštenju medicinskog direktora dr Kraforda Mekgafija se kaže: „Zbog razloga poverljivosti, NHS Airshire i Arran ne mogu da komentarišu pojedinačne slučajeve pacijenata.

„Ohrabrili bismo svakoga ko ima bilo kakvu zabrinutost u vezi sa pruženom negom ili lečenjem da nas kontaktira direktno jer ne možemo da istražujemo incidente koji se iznose anonimno", navodi se u saopštenju medicinskog direktora.