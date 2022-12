60.000 € ZBOG GREŠKE LEKARA - ODSJEKLI MU POLNI ORGAN! Šok ispovest muškarca!

Muškarac otkriva kako je zbog greške ljekara ostao bez polnog organa.

Izvor: SkyNews/YouTube

Francuska bolnica morala je da plati muškarcu oko 60.000 evra nakon što je niz navodnih grešaka rezultirao nepotrebnim i potpunim uklanjanjem njegovog polnog organa. "Mrzim ovog doktora jer me nije poslušao. Igrao je ruski rulet sa mnom", započeo je priču anonimni muškarac. Procedura se dogodila 2014. u Univerzitetskoj bolnici u Nantu, kada je ocu troje djece, tada starom 30 godina, dijagnostikovan karcinom.

U namjeri da popravi njegovo stanje, urolog u bolnici je pokušao da odstrani što je moguće veći dio tumora, istovremeno umanjujući funkciju njegove "muškosti". Nažalost, rak je metastazirao i muškarac je počeo da osjeća nepodnošljive bolove. Objasnio je da su bili toliko jaki, da je u jednom trenutku i sam razmišljao da traži amputaciju.

"Moja žena me je zaustavila. Da sam mogao, odmah bih tražio da to urade, i u garaži od kuće ako treba", rekao je. Prošlo je par godina i tumor je narastao do te mjere da je doktor rekao da ne postoji drugi izbor osim da se polni organ ukloni. "Ili to ili da umrem od raka", rekao je.

"Odlučili su da ga uklone i to su i uradili. Ostavljeni su mi testisi, bio sam očajan. I danas me je sramota da kažem da nemam polni organ. Funkcionišem pomoću određenog mehanizma sa senzorima, ali to nikada ne može da zamijeni pravi polni organ", objasnio je muškarac koji je zbog greške dobio oko 60.000 evra.

Amputacija polnog organa jedna je od najtežih povreda muškog polnog uda, koja podrazumijeva potpuni ili dijelimični prekid kontinuiteta tijela polnog organa. Njegov advokat prvobitno je tražio milion eura, ali je francuski sud odbio. Međutim, on navodno planira da uloži žalbu pozivajući se na to da "psihološka odšteta nije uzeta u obzir". Ipak, svijetla tačka ove priče je da je rak konačno u remisiji nakon nekoliko godina borbe.