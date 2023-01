Pojavila se poslednja prepiska Ane Volš i njene majke Milanke Ljubičić.

Izvor: Facebook/Ana Walshe

Milanka Ljubičić (69), majka Ane Volš (39), rođene Beograđanke kojoj se svaki trag izgubio 1. januara u gradu Kohaseta u Masačusetsu, otkriva da joj se ćerka samo nekoliko dana pre nestanka žalila da ima probleme sa suprugom Brajanom (46) oko dece. Ipak, i pored činjenice da je Brajan optužen za ubistvo njene ćerke, Milanka se i dalje nada da je Ana živa i da njen zet nije počinio gnusan zločin.

Po prvi put od nestanka ćerke Milanka govori o svemu što je prethodilo nestanku. Navodi da su joj sumnjive poruke koje joj je ćerka slala samo nekoliko dana pre nestanka u kojima je zahtevala da odmah dođe u Vašington.

"Ćao mama, je l bi mogla sutra da dođeš za Vašington?", glasila je poruka koju je Ana poslala majci 25. decembra.

"Kako to misliš i zašto mi to sada kažeš? Trebalo je koji dan ranije reći", odgovorila je Milanka, na šta joj je Ana poslala sledeću poruku: "Brajan i ja se ne slažemo."

Milanka je upitala ćerku oko čega, na šta joj je ona odgovorila: "Dece."U pomenutoj prepisci, Ana je zahtevala da joj majka dođe tih dana u Vašington.

"Sutra. Pliz. Na dva meseca", napisala je Ana majci. Ana i Milanka su se potom dogovarale oko termina i leta, da bi Ana ipak otkazala majci dolazak rekavši: "Možda neće trebati da dolaziš. Pravimo planove verovatno za februar."

Sledeći put Ana je kontaktirala majku uoči Nove godine u 23.59 sati, ali i posle ponoći, tačnije u 00.47, ali se Milanka nije javila. U danima Aninog nestanka, Milanka ćerki šalje potresne poruke.

"Ana, gde si sine? Nije mi dobro, što mi se ne javiš na poruku?", neke su od poruka.

Majka Ane Volš i dalje ne veruje

I pored činjenice da je njen zet optužen za zločin, Milanka i dalje ne može da veruje da je moguće da je Brajan digao ruku na njenu ćerku.

"I njegova advokatica je saopštila takođe da nema nikakve zvanične potvrde za sumnje koje su protiv njega iznete, a na sve to, ni mene kao njenu majku niko nije zvao. Sa druge strane, on da je počinio to delo za koje ga navodno sumnjiče, pa da li bi zaista ostavio tu internet pretragu, da li zaista nije bio sposoban da prikrije dokaze?", pita se Milanka.

Ističe da je dosta vremena provela pored zeta i ćerke, te da ne može da poveruje u to da njegova ljubav prema Ani nije bila prava.

"On je moje dete obožavao. Jednom kada su bili u Srbiji zajedno, rekao mi je da ne zna da li bi mogao da funkcioniše bez nje. Voleo je da dođe ovde, obožavao je srpsku hranu, čak su planirali da kupe veći stan u Beogradu. Pa, on je i meni spasio život. Posle svega toga, ja ne mogu da poverujem da je on bio u stanju da digne ruku na Anu", navodi sagovornica. Majka nestale Ane navodi da se čula sa starijom ćerkom, nakon suđenja.

"Čujem se sa starijom ćerkom svaki dan. Dolaze novinari i do nje, ali ni ona, kao ni ja, ne želimo da dajemo nikakve izjave jer sve informacije koje imamo, su iz medija i sa portala. Mi očekujemo neke zvanične informacije, a do tada ja prosto ne mogu da poverujem da je sve ovo istina", kaže Milanka i dodaje:

"Ja osećam da će se moja ćerka odnekud pojaviti. Ana je uvek bila nasmejana, raspoložena, vredna, svi je vole, nikada nije bila ljuta. Ali to isto važi i za mog zeta. Isto je takav. 16 meseci sam živela sa njim pod istim krovom. Ja ne mogu da verujem u stvari koje objavljuju, to meni do mozga ne može da dođe", kroz suze kaže majka Ane Volš.

Nakon svega što se dogodilo, Milanka danas kaže da ne može da prežali što se tog 25. decembra nije spakovala i otišla kod ćerke.

"Možda bi sada sve bilo drugačije. Ako je istina da je Brajan to učinio, možda se moja ćerka ne bi sada vodila kao nestala i bila bi sa svojom decom", ističe sagovornica.