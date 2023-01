Pojavili su se audio snimci na kojima se Ana Volš raspravlja sa stanarima zgrade zbog bolesti koja se pojavila unutar kompleksa.

Izvor: Instagaram/anawalshe

Ana Volš, koja je nestala u novogodišnjoj noći, snimljena je nekoliko nedelja pre njenog nestanka kako je stanarima luksuzne stambene zgrade u Vašingtonu, kojom je upravljala, govorila da je lepljenje flajera koji upozoravaju na izbijanje legionarske bolesti "nepotrebno" i svađala se sa njima.

Veruje se da su tri snimka, do kojih je došao The Post, a koji datiraju od kraja oktobra i početka novembra, poslednji audio snimak 39-godišnje Volšove. Iako se čini da nestanak Ane Volš nije povezan sa njenim radom i poslom, stanari luksuzne zgrade "Crossing" kažu da se ponašala "čudno".

Rukovodstvo zgrade je nazvao zvaničnik vlade Vašingtona i poslao imejl u kome je naveo da je jedan stanar zgrade oboleo od legionarske bolesti nakon što je često posećivao "Vellness apartman u zgradi", a obaveštenje je stiglo u maju. Voda u hidromasažnoj kadi bila je pozitivna na bakteriju legionelu krajem oktobra prošle godine - više od pet meseci nakon što je prijavljena prva bolest. Tišman Spajer je tek 15. novembra otkrio rezultate testa vladi Vašingtona, nakon što je drugi korisnik hospitalizovan.

Missing Ana Walshe downplayed apartment's Legionnaires' outbreak in last recordinghttps://t.co/vx12FeQZhHvia@nypost — Christina McCarthy (@dahle44)January 20, 2023

Sam Vellness zatvoren je 20. oktobra. Četiri dana pre, udruženje stanara Crossinga poslalo je imejl menadžmentu zgrade, rekavši da je saznalo da je "jedan pojedinac hospitalizovan zbog potvrđenog slučaja legionarske bolesti" i da "Lekari sumnjaju da su sauna i djakuzi verovatni izvor infekcije" i zamolio rukovodstvo da "odmah zatvori spa radi testiranja i čišćenja." Stanari su se međusobno organizovali da postavljaju letke centara za kontrolu i prevenciju bolesti koji upozoravaju komšije na njihovu izloženost bakterijama koje izazivaju bolesti. To je dovelo do sukoba sa Anom Volš.

"Oni su bačeni, tačno", može se čuti kako Volš govori o plakatima 26. oktobra. "Ovo nije bilo nešto što smo mi ovlastili", kaže Volš stanarima. "Takođe i Ministarstvo zdravlja, daju preporuke da se građanima dostavi informativni list. Oni to ne zahtevaju. Dakle, nećemo to objavljivati po celoj zgradi jer je jednostavno nepotrebno." "Zašto je nepotrebno?" čuje se stanar kako pita Volšovu.

"Nepotrebno je. To je preporuka koja je data. To nije zahtev, to nije obavezna stvar", odgovara ona, govoreći blagim akcentom koji odražava njene istočnoevropske korene. U odvojenom susretu istog dana, Volšova je snimljena kako je rekla da će obaveštenje biti "uznemirujuće" za stanare. "Svakako možete da objavite sve što ima veze sa sastancima udruženja stanara ili bilo koju informaciju koja se odnosi na to u određenim oblastima", kaže ona. "Bilo koje druge oznake, ovo ne možemo da podržimo jer mi zapravo ne znamo šta je to još uvek."

Istog dana, pravo zgrade da ima vodene objekte otvorene za stanare suspendovano je nakon inspekcije zdravstvenog odeljenja DC. Zvanični dokument su potpisali Volšova i inspektor koji je napisao da su alge pronađene unutar bazena na krovu zgrade i da zgrada nije odmah prijavila poznatu bolest i da je trebalo da podeli informacije sa stanovnicima.

Dana 8. novembra, članovi udruženja stanara su upali da obilaze zgradu sa inspekcijom zdravlja. Volšova je tad insistirala da stanari ne budu tu, a oni su rekli da se plaše da uprava zgrade pokušava da sakrije informacije. "Ne želimo ništa da sakrijemo", kaže Volšova, pre nego što je dodala da "stanari nisu uključeni u unutrašnje obilaske kao takve, tako da je ovo čvrsto na strani Tišman Spajera."

Na snimku se čuje kako Volš kaže "nećemo moći da vodimo ostatak sastanka danas" ako se stanarima dozvoli da ostanu. Džulija Rouz, epidemiolog iz vlade Vašingtona, napisala je u mejlu osoblju zgrade od 13. maja da je jedan stanar "bio pozitivan na legionelu... i tokom perioda izloženosti često su posećivali Vellness centar (djakuzi, bazen i sauna) gde je mogao da dobije legionelu." Rouz je pozvala zgradu da sprovede "dubinsko čišćenje Vellness centra", obavesti stanovnike o njihovoj mogućoj izloženosti i rutinski uzorkuje vodu za testiranje.

Bolest o kojoj se govori prenosi se loše održavanim vrućim kadama, fontanama i krovnim rashladnim tornjevima i može izazvati upalu pluća opasnu po život. Ista bakterija uzrokuje manje tešku bolest nalik gripu koja se zove Pontiac groznica. Na kraju, Ministarstvo zdravlja Vašingtona je utvrdilo da postoje "2 potvrđena slučaja legionarske bolesti, 6 verovatnih slučajeva legionarske bolesti i 30 verovatnih slučajeva Pontiac groznice povezanih sa ovom zgradom". Moguće je da su drugi slučajevi ostali neprijavljeni.

Stanari su za The Post rekli da žale zbog navodnog i mogućeg ubistva Ane Volš ali da smatraju da zaslužuju odgovore o kontaminaciji. "Menadžment Crossing DC je bio svestan smrtonosne bolesti u zgradi od maja 2022. godine. DC Health ih je obavestio o brizi za javno zdravlje nakon što je stanovnik hospitalizovan i zamalo umro od legionarske bolesti", rekao je član udruženja stanara Crossinga, koji je tražio da ne bude imenovan, rekao je za The Post.

Stanovnik je dodao: "Kada je DC Health zahtevao da se objave upozorenja o legioneli, menadžment ili agenti za lizing bi ih uklonili tako da potencijalni stanovnici ne bi videli informacije." Portparol Tišman Spajera je za The Post rekao: "Uprava The Crossing je blisko sarađivala sa Ministarstvom zdravlja DC-a po ovom pitanju i više puta je komunicirala sa našim stanarima."