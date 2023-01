Neke od njegovih žrtava bile su žene sa kojima je bio u vezi, dok je druge žrtve pronašao preko internet platformi za upoznavanje.

Izvor: Metropolitan Police Department

Dejvid Kerik, službenik londonske Metropoliten policije, razotkriven je kao serijski silovatelj koji je počinio više od 80 seksualnih prestupa u periodu od skoro 20 godina. The Telegraph ga opisuje kao "jednog od najgorih silovatelja u Britaniji". Nakon što je uhapšen 2021. godine, Kerik se do sada izjasnio krivim po 48 slučajeva silovanja.

Policija i tužioci kažu da je 48-godišnjak iskoristio svoj položaj policajca da namami žene, a zatim ih uverio da im niko ionako neće verovati kao žrtvama jer bi to bila "njihova reč protiv njegove". On je zlostavljao najmanje 13 žena u Hertfordširu i Londonu između 2003. i 2020. godine, prenose britanski mediji. U to vreme je radio kao naoružani oficir zadužen za zaštitu parlamenta i vladinih kancelarija.

Iz Skotland Jard, sedišta Metropoliten policije, izvinili su se žrtvama, priznavši da nisu reagovali na višestruke optužbe na Kerikovo ponašanje. Suspendovan je tek nakon hapšenja 2021. godine.

Zlostavljao i kontrolisao žrtve

Prema pisanju britanskih medija, Kerik je u devet navrata privukao pažnju gradske policije zbog niza krivičnih dela, uključujući zlostavljanje u porodici, provale, uznemiravanje i napad. Sve ovo vreme nije uklonjen iz službe. "Trebalo je da primetimo njegov obrazac uvredljivog ponašanja, a pošto nismo, propustili smo priliku da ga uklonimo iz organizacije", rekla je Barbara Grej, pomoćnica šefa Skotland Jarda.

Izvor: Profimedia

Neke od njegovih žrtava bile su žene sa kojima je bio u vezi, dok je druge žrtve pronašao preko internet platformi za upoznavanje. Neke od žrtava je tukao i ponižavao, zabranjujući im da jedu, a jednu je držao zaključanu u ormanu ispod svog stepeništa 10 sati.

"Kontrolisao je njihovu dnevnu rutinu, šta jedu, gde spavaju", saopštilo je tužilaštvo i dodalo da je vešto koristio svoj položaj da ih ubedi da im niko neće verovati ako odluče da potraže pomoć.

Niz policijskih neuspeha

Kerik, koji je proveo godinu dana u vojsci, pridružio se Metropoliten policiji 2001. godine, uprkos tome što je prethodno bio prijavljen za porodično zlostavljanje i provalu, prenosi The Telegraph. Krajem 2002. godine, dok je još bio na probnom roku u policiji, bivša devojka ga je optužila da joj je naneo povrede jer je želela da raskine sa njim. Sve je prijavila njegovim šefovima u Skotland Jardu, ali ništa nije urađeno.

Izvor: Metropolitan Police

Njegovi nadređeni, između ostalog, nisu reagovali ni 2004. godine, kada je umešan u navodni porodični incident tokom svađe sa devojkom.

Konačno uhapšen 2021. godine

Možda najveći neuspeh Metropoliten policije bio je u julu 2021. godine, kada se Kerikova bivša devojka oglasila sa optužbama za silovanje. Kerik je tada uhapšen, a Skotland Jard je obavešten da je jedan od njegovih policajaca ispitan zbog sumnje da je izvršio ozbiljan seksualni prestup.

Žrtva je kasnije povukla pritužbu, a iako je Met otvorio istragu, Kerik tada nije suspendovan, već su mu "ograničili dužnosti” na nekoliko nedelja. Nakon toga, Kerik je takođe priznao taj slučaj silovanja. Konačno je uhapšen u oktobru 2021. godine kada je žena rekla da ju je silovao nakon što su se upoznali na internetu i izašli na sastanak. Nakon što je slučaj postao javan, počele su da se javljaju i druge žrtve.