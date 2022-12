O životu Marka Miljkovića, prije nego što je dobio nadimak "Mesar" se ne zna puno, ali je izvor za MONDO otkrio i najsitnije detalje.

Marko Miljković, poznatiji kao "Mare Mesar", koji je pored Veljka Belivuka jedan od vođa organizovane kriminalne krupe koja se tereti za sedam ubistava, otmice, trgovinu drogom, silovanja, nezakonito držanje i nošenje oružja, nije uvek imao ovakav nadimak. Dječak koji je bio poznat u kraju Krnjača kao dobar i vaspitan, postao je strah i trepet u beogradskom podzemlju.

Marko Miljković je rođen 1991. godine u Beogradu i odrastao je u naselju Krnjača. Završio je fakultet smjer "Menadžer sporta" i uvijek je važio za dobrog momka. Njegovi tadašnji drugari i poznanici koji su živjeli u pomenutom dijelu grada, imali su samo riječi hvale za njega, ali naglasili su da se to odnosi na period prije nego što je dobio nadimak "Mesar". Niko nije mogao da nasluti da će mladić koji je držao kik-boks klub "Kumovi" na Zrenjaninskom putu, i koji je uvijek bio pobornik sporta i discipline, danas biti osumnjičen za stravične zločine koji mu se stavljaju na teret. Nakon svađe sa kumom, sa kojim je držao pomenuti klub, Miljković je i dalje ostao vjeran sportu, pa je otvorio svoj klub "Savate klub Brodarska". Bio je dosta uspješan kao trener u pomenutim klubovima, a sportisti koji su bili članovi su osvajali medalje na raznim državnim takmičenjima.

"Marko je bio super lik dok je bio trener u klubu. Nije bio incidentan kao što je to danas. Obožavao je da klince iz kraja vadi iz problema, pogotovo one koji su imali veze sa drogom ili alkoholom. Pamtim situaciju kada je šamarao klince koji su dolazili na treninge pijani ili 'naduvani' jer nije volio ljude koji nisu poštovali trening. Bio je redovan na treninzima i on je lično držao svaki trening. Klub je u to vrijeme imao dosta državnih šampiona u kik-boksu, a posle i u savate-u", rekao je poznanik Marka Miljkovića.

Naš izvor je za MONDO dodao da je Markov otac bio višestruki šampion u gađanju pokretne mete i da je pobjeđivao na mnogim takmičenjima, i da je čak i trenirao i obučavao druge. Kako navodi naš sagovornik koji je želio da ostane anoniman, otac Mareta Miljkovića ga je od malena učio da puca i vodio ga na treninge.

Mjesto gdje se nalazio klub u Krnjači:

Jedan sportista i mladić za primjer je postao jedan od najozloglašenijih članova pomenute kriminalne grupe pa je zato i dobio nadimak "Mesar". Kako se navodi u optužnici, Miljković i još 29 osoba se nalaze na optuženičkoj klupi, a neki od njih su, pretpostavlja se, činili najgnusnije zločine. Nakon ubistava su mljeli ljude u mašini za mljevenje mesa kako bi prikrili tragove, pa otuda i ovaj zloglasni nadimak.

Marko Miljković ima i suprugu Tanju, koja ga je posjećivala u zatvoru pa su i njene fotografije dospjele u javnost. Kako neki izvori navode, Miljković ima i dvoje djece. Tanja nikada do sada nije dolazila da iz publike prati suđenja. Miljkovićeva supruga, kao i supruge ostalih optuženih, su se poslednji put u javnosti pojavile 9. decembra prošle godine, kada su bile privedene zbog sumnje da su prale novac za kriminalnu grupu. Taj postupak protiv njih i dalje je u toku.