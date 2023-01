Aleksandar Lapin je postavljen na čelo ruskog Generalštaba kopnene vojske Rusije.

Izvor: Profimedia

Rusija je imenovala general-potpukovnika Aleksandra Lapina za novog načelnika Generalštaba Kopnene vojske Rusije, prenosi ruska državna agencija Tass. Njegovo imenovanje dolazi uprkos žestokim kritikama zbog njegovog učinka u Ukrajini kao komandanta ruskog Centralnog vojnog okruga, prenosi Rojters. Svojevremeno su Jevgenij Prigožin i Ramzan Kadirov oštro kritikovali Lapina zbog poraza ruskih snaga u Limanu na istoku Ukrajine.

Šojgu o nuklearnom oružju

Rusija će nastaviti da razvija nuklearno oružje kako bi garantovala svoj suverenitet, izjavio je u utorak ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. Rojters prenosi da će Moskva nastaviti da gradi nuklearnu trijadu balističkih projektila, podmornica i strateških bombardera.

"Nastavićemo da razvijamo nuklearnu trijadu i održavamo njenu borbenu gotovost, jer je nuklearni štit bio i ostao glavni garant suvereniteta i teritorijalnog integriteta naše zemlje. Povećaćemo borbene sposobnosti Vazdušno-kosmičkih snaga - kako u pogledu delovanja lovaca i bombardera u oblastima gde deluju savremeni sistemi protivvazdušne odbrane, tako i u pogledu unapređenja svemirskih letelica", rekao je on.

Bivši komandant NATO-a o Rusiji

Komentarišući vest da Velika Britanija razmatra slanje tenkova Čelendžer-2 u Ukrajinu, bivši komandant NATO-a general ser Ričard Širef rekao je da je Britanija to trebalo da učini pre nekoliko meseci.

"Jedna stvar koju Rusi poštuju je snaga. To je uvek bio slučaj sa Rusijom. Nadjačajte Ruse i oni će se povući. Umesto da brinemo o eskalaciji, mislim da treba da pošaljemo dodatne kapacitete Ukrajincima jer što ih više i brže damo, brže će se završiti stvar", rekao je on. Odgovarajući na pitanje da li su tenkovi kasnili, on je rekao: "Bolje ikad nego nikad, ali kasnimo nekoliko meseci.