Otac i sin imali su i ranije nesuglasice, a onda je Ž.B. u subotu uzeo kuhinjski nož i nanio smrtonosne povrede sinu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Printscreen Facebook

Ž. B. (55) iz jednog sela kod Paraćina u subotu je ispred kapije porodične kuće ubio svog sina A. N. (26), a pretpostavlja se da je motiv jezivog zločina bila svađa oca i sina oko imovine koju je otac navodno htio da je rasproda. Netrpeljivost između oca i sina traje već neko vrijeme, a Ž. B. je prije dva dana uzeo kuhinjski nož i u predelu grudi nanio više uboda sinu, koji je na mjestu preminuo.

"Njihovi sukobi traju godinama, a sin je već prijavljivao oca za nasilje, kao i otac sina za prijetnje. Policija je više puta reagovala i slučaj prosleđivala nadležnim tužilaštvima, gdje su bile sprovedene mjere zabrane prilaska", pričaju komšije iz praćinskog sela.

Prema njihovim riječima, uhapšeni otac je navodno bio nasilan i prema svom ocu, a mladićevom dedi, koji je prošle godine preminuo, a svu imovinu prepisao je unuku, prenosi Kurir.

"Mladić je vrijedno radio u Paraćinu, dok njegov otac ni na jednom poslu nije uspijevao da se zadrži. Mladić nije želio da rasprodaje dedinu imovinu, dok je njegovom ocu upravo to bila namjera. Oko toga je često dolazilo do rasprava i svađa, kojih je bilo i dok je deda bio živ. Čak su podnosili prijave policiji zbog nasilja u porodici", pričaju mještani sela i dodaju da je uhapšeni Ž. B. volio da popije i da se zbog toga zaduživao.

"Jednom riječju on je raspikuća, dok je njegov sin bio pravi domaćin. Zbog toga je pokojni deda svo imanje prepisao unuku, jer je znao da će on to sigurno da čuva i da ide naprijed. Otac, onako nemaran, tražio je sinu i pare od plate. Znamo da mu je davao za hranu, nije dozvolio da bude gladan", prčaju meštani.

Inače, za ubijenog momka svi imaju riječi hvale. Kako kažu komšije, od ranog djetinjstva je imao težak život.

"Mučena duša. Roditelji su mu se razveli, a on je bio u hraniteljskoj porodici. Kasnije se na dedinu molbu vratio u porodičnu kuću da pomogne porodici. Posle dedine smrti ostao je da živi sam sa ocem", pričaju komšije.

Na društvenim mrežama juče su se prijatelji mladića opraštali od njega, navodeći da je bio divan mladić, vrijedan poštovanja. S druge strane, o njegovom ocu nemaju baš lijepe riječi.

"Veliki grijeh, velika tuga! Srca su nam slomljena, suza više nemamo. Jedva je čekao da dođemo za Božić, a mi jedva čekali da ga vidimo i da se ispričamo uz kafu kao što umijemo. Sva moja djeca su ga voljela kao brata rođenog, ali zver nije imala mira. Ubio je dijete jer je bio sve što on nije, dobar čovjek, dobar drug, pametan i vrijedan domaćin", napisala je prijateljica pokojnog A. B., dok je druga dodala:

"To nije otac nego monstrum. Ubiti svoje dijete to može samo čudovište", Prva komšinica oca i sina kaže da se pretpostavlja da su se Ž. B. i A. B. u subotu ujtru posvađali oko traktora.

"Ž. B. je valjda htio da proda dedin traktor, a njegov sin se tome protivio, pa je u petak uveče skinuo jedan točak sa traktora, vjerujući da otac neće moći da ga proda u takvom stanju. Kada je ovaj to ujutru vidio, razbjesnio se i odmah se sjurio u podrum gdje je Aleksandar otišao po drva", kaže potresena komšinica i dodaje da je imala dogovor sa ubijenim mladićem da se tog jutra vide, ali kako on nije dolazio, otišla je do njega da provjeri šta je u pitanju.

"Kad sam došla do kapije vidjela sam samo njegovo tijelo u dvorištu", s tugom u glasu kaže ona.