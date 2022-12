Lider Severne Koreje Kim Džong Un je navodno naredio da roditelji daju "patriotskija" imena svojoj deci. Neki od predloga su: "pištolj", "lojalnost", "bomba" i "satelit" (prevedeno direktno na srpski jezik).

Izvor: Profimedia/AFP PHOTO/KCNA VIA KNS

Lider Severne Koreje, Kim Džong Un, je naredio da roditelji svojoj deci daju imena koja su više u patriotskom duhu, piše "Dejli Star". Neki od navodnih predloga su: "pištolj", "vernost", "bomba" i "satelit". Ovako bi glasila imena dece u Severnoj Koreji po novoj naredbi njihovog vrhovnog vođe kad bi se direktno prevela na srpski jezik.

Na korejskom jeziku, koji se u Južnoj Koreji naziva "hangukmal", a u Severnoj Koreji ga nazivaju "čosonmal" ili "čosono", ova imena glase "Chong II" (pištolj ili oružje), "Chung Sim" (vernost), "Pok II" (bomba) i "Ui Song" (satelit). Dosadašnja imena su prema rečima lidera Severne Koreje, "simbol dekadencije zapadnjačke kulture". Ukoliko građani ne daju takva imena svojoj deci, mogli bi navodno da snose ozbiljne posledice. Nije otkriveno kakve su, ali su navodno surove. "Meki" završeci imena poput "A Ri" (voljeni), "So Ra" (školjka) i "Su Mi" (super lepota) su trenutno veoma popularni u Severnoj Koreji, ali njen lider želi da što pre zaustavi taj trend.

Anonimni građanin Severne Koreje iz severo-istočne provincije Severni Hamgjong je rekao za radio "Slobodna Azija" da se stanovnici već protive ovakvoj odluci.

"Stanovnici se bune jer vlast primorava ljude da promene svoja imena prema standardima države. Ljudi se sastaju kad mogu i razgovaraju o tome. Ljudi koji nisu doneli takve odluke imaju vremena do kraja godine to da urade i da ispune državne standarde", rekao je on.

Nezadovoljstvo navodno raste u narodu. Neki su čak toliko hrabri bili da su pitali da li bi smeli deci da daju ime koje bi reflektovalo trenutnu situaciju u zemlji - represiju i glad. Drugi navode da je naredba o davanju imena deci vid tiranije koja je otišla predaleko.

"Kako se ljudima ne dozvoljava da sami daju imena kakva žele svojoj deci? Jesmo li mi ljudi ili zupčanici u mehanizmu?", upitao je jedan besan i nezadovoljan građanin.