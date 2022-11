Ruski vojnik je opisao djevojci kakva je situacija na bojnom polju i napominje da je komandant pobjegao.

Izvor: Profimedia

CNN je došao do snimka telefonskog razgovora između ruskog vojnika i njegove djevojke, u kojem joj opisuje da situacija na bojnom polju da podsjeća na "Treći svjetski rat". Razgovor je presrela ukrajinska služba bezbjednosti.

"Raketirali su položaj gdje je bio naš komandant. Nevjerovatno, on je za 30 minuta okupio svoju jedinicu i povukao se. Ali šta je sa nama, zar nismo i mi ljudi? Ne znam, neki momci ovde... Je**ga, uskoro ćemo stići do njega, komandanta. I samo ćemo ga strijeljati. Niko neće to istraživati", rekao je vojnik djevojci. Vojnik se takođe žalio da ne može da napusti ratnu zonu.

Ruski vojnik priča sa devojkom Izvor: youtube/CNN

"U našoj jedinici je bilo 96 vojnika, a sada ih je manje od 50. Ne znamo šta nas čeka. Ponekad naši pucaju na nas jer idioti ne vide naše koordinate. Ova mobilizacija je sranje. Niko ne može da ode kući dok Putin to ne naredi", rekao je vojnik uznemireno.

"Nema šanse da se vratimo. A da nismo ovdje, Ukrajinci bi već bili na našoj granici. Na ivici živaca sam. Bojim se svakog šuma, odmah se bacam na tlo", dodao je on.