Guardian: Rusi na deponijima pale tijela svojih vojnika da bi zataškali gubitke

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Među gomilama smeća na deponiji u Hersonu vide se ruske zastave, uniforme i šlemovi, a oko deponije kruže galebovi i psi lutalice. Deponija je bila mesto za odlaganje otpada pre rata, ali stanovnici Hersona kažu da su je ruske snage ovog leta pretvorile u zabranjenu zonu, prenosi Gardijan.

Stanovnici kažu da su videli ruske kamione kako istovaraju crne kese na deponiju, koje su potom zapalili. Vazduh je tada bio ispunjen crnim dimom i nepodnošljivim mirisom zapaljenih tela. Veruju da su u crnim kesama bila tela ruskih vojnika koji su poginuli tokom žestokih letnjih borbi.

"Svaki put kada je naša vojska gađala Ruse, oni su tela donosili na deponiju i spaljivali", rekla je Irina, 40-godišnja stanovnica Hersona.

Ove tvrdnje je trenutno nemoguće proveriti, a ukrajinske vlasti su odbile da komentarišu da li ih istražuju. Pet dana nakon oslobođenja Hersona, novinari Gardijana u pratnji stanovnika posetili su deponiju.

"Rusi su doneli Kamaz pun otpada i leševa i sve ih zajedno bacili na deponiju", rekao je sakupljač otpada iz Hersona koji je želeo da ostane anoniman. "Mislili ste da će ih zatrpati? Samo su ih istovarili i zatrpali gomilom otpada, to je to", dodao je on. Kaže da nije video da li su civili ili vojnici. "Nisam video, već sam rekao dovoljno. Nisam uplašen, bio sam u ratu još 2014. godine, u Donbasu. Ali što manje znajte, bolje spavate noću", zaključio je on.

Svitlana Viktorivna, 45-godišnja žena koja je godinama sa suprugom Aleksandrom donosila otpad na deponiju, kaže da su Rusi postavili punkt na ulazu u deponiju. "Nismo mogli da priđemo deponiji gde su spaljivali tela. Reći ću vam kako je to izgledalo: došli su ovde, postavili stražu, dovozili tela i palili. Jednog dana smo došli muž i ja, u pogrešno vreme, dok su spaljivali tela. Moj muž je tada udaren palicom u lice. Nisam videla ostatke tela, mislim da su ih zakopali", rekla je ona.

Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu rekao je da je u ratu poginulo 6.000 ruskih vojnika, ali je Pentagon krajem leta procenio da je poginulo ili povređeno čak 80.000 ruskih vojnika.