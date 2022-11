Kineska vojska nastavlja da modernizuje svoju armiju.

Izvor: YouTube/screenshot/Chinese Forces

Prema analizi fabričkih brojeva kineskih borbenih aviona, Narodna Republika Kina ima najmanje 200 “stelt“ borbenih aviona Čengdu J-20 i više od 240 višenamjenskih borbenih aviona Šenjang J-16, piše Defense News.

Sudeći po fabričkim brojevima na avionima koji su učestvovali na aeromitingu u Džuhaju, koji se održava od 8. do 13. novembra u istoimenom gradu, Andreas Rupreht, autor nekoliko knjiga o kineskoj vojnoj industriji i kineskom ratnom vazduhoplovstvu , smatra da su do sada proizvedene četiri serije aviona J-20 i 11 serija aviona J-16. On je rekao da je primijetio šifru "CB0369" iza nadstrešnice jednog J-20, dok je kod drugog J-20 primijetio šifru "CB0370". Sudeći po javno dostupnim fotografijama i video snimcima kineske letjelice, ova dva su proizvedena tokom četvrtog proizvodnog ciklusa. „CB03“ je oznaka četvrte serije dok je „CB00“ oznaka prve.

Posljednje dvije cifre kodova „CB0369“ i „CB0370“ sugerišu da su ovo 69. i 70. primjerci četvrte serije. Rupreht tvrdi da je ranije proizvedena serija aviona J-20 sadržala 18, 46 i 56 modela. Ako je tokom četvrtog proizvodnog ciklusa proizvedeno još 70 modela i približno 18 pretproizvodnih modela slabijeg kvaliteta, to znači da je do sada proizvedeno 208 aviona J-20.

Letačka manifestacija je takođe je otkrila javnosti da su J-20 opremljeni motorima Shenyang VS-10C, turboventilatorskim motorom za avione koje proizvodi sama Kina.

Džastin Bronk, viši istraživač za vazduhoplovstvo i tehnologiju u britanskom istraživačkom centru Royal United Services Institute (RUSI), kaže da se na osnovu detalja o površini aviona može vidjeti da je kineska vazduhoplovna industrija ostvarila značajan napredak u pogledu kontrole kvaliteta. On je dodao da kada je riječ o stelt avionima, Kina nastavlja da sustiže SAD. Što se tiče aviona J-16, Rupreht je rekao da je na trupu jednog od njih uočen fabrički broj „1105“, što bi značilo da je to peti primjerak 11. serije. Kompanija Shenyang Aircraft, proizvođač J-16, do sada je proizvela 10 serija ovih aviona, od kojih je svaka sadržala 24 primjerka. To znači da je letjelica koja je bila izložena na aeromitingu u Džuhaju 245. model do sada proizveden u Šenyang Aircraft-u.

Avion J-16, fabrički broj 1105, pripada 172. vazduhoplovnoj brigadi Vazduhoplovstva Narodnooslobodilačke armije Kine.