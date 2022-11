Prema najnovijim podacima Kim Džong Un pomaže Vladimiru Putinu velikom količinom municije koje šalje u Rusiju.

Izvor: Profimedia

Sjeverna Koreja švercuje municiju u Rusiju kako bi pomogla Vladimiru Putinu da izvrši invaziju na Ukrajinu, pokazuju najnoviji podaci.

Sjedinjene Države tvrde da lider zemlje Kim Džong Un tajno isporučuje "značajan broj“ artiljerijskih granata, ali insistiraju da one nisu dovoljne da zaustave seriju ruskog povlačenja. To je najnoviji znak da Rusima ponestaje oružja nakon tvrdnje Ukrajine da je Rusija naručila oko 2.400 iranskih dronova, prenosi The Sun.

Sjeverna Koreja je pokušala da zavrti priču da je oružje namijenjeno kupcima na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi, rekao je portparol američke nacionalne bezbednosti Džon Kirbi. Međutim, SAD tvrde da municija severnokorejskih granata nije bila dovoljna da zaustavi rusko povlačenje.

Zapadni zvaničnici su dosljedno tvrdili da Rusiji ponestaje visokotehnoloških raketa zbog sankcija. U međuvremenu, bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev rekao je da će se Rusija zaštititi i pokrenuti globalni nuklearni rat ako Ukrajina pokuša da povrati zemlju koju je anektirao Putin. On je to rekao nakon što je Severna Koreja ispalila 23 projektila u more dok tenzije sa Južnom Korejom ponovo rastu.

Podsjetimo, na Korejskom poluostrvu se odvija jedna od najnapetijih drama u poslednjih 70 godina. U srijedu je došlo do razmjene vatre tokom američko-južnokorejskih vojnih manevara, operacije "Watching Storm“, u kojoj stotine ratnih aviona simuliraju napade danonoćno. Obje strane su lansirale rakete u more preko demarkacione linije, a Sjeverna Koreja je na demilitarizovanu zonu ispalila više od stotinu komada artiljerijske municije.

Razmjena vatre je počela tako što je Sjeverna Koreja lansirala najmanje 23 projektila u more, od kojih je jedna pala na manje od 60 kilometara od obale Južne Koreje. Zbog toga su se u Južnoj Koreji prvi put poslije mnogo godina oglasile sirene za vazdušni napad. Sporni projektil nije pao u teritorijalne vode, već u ekskluzivnu ekonomsku zonu Južne Koreje, ali je prešao sjevernu graničnu liniju, spornu pomorsku liniju razgraničenja između dvije Koreje.

Izvor: Profimedia

Prekršen dogovor

Ispaljivanjem više od 100 komada artiljerijske municije u demilitarizovanu zonu, Sjeverna Koreja je prekršila sporazum iz 2018. u kome su se Pjongjang i Seul dogovorili da ne sprovode neprijateljske akcije u pograničnim oblastima. Samo nekoliko sati prije nego što je Severna Koreja ispalila svoje rakete, Pjongjang je zahtijevao da Vašington i Seul obustave vježbe, upozoravajući da se „vojno nasilje i provokacije više ne mogu tolerisati“.

Sjeverna Koreja je kasnije tokom dana potvrdila da su lansiranja bila odgovor na vojne vježbe. "Neumjereni pokreti neprijateljskih snaga u pravcu vojnog sukoba stvorili su smrtonosno ozbiljnu situaciju na Korejskom poluostrvu“, rekao je Pak Džong Čon, sekretar Centralnog komiteta Sjevernokorejske radničke partije. On je u izjavi skrenuo pažnju da se čak i naziv vježbe vezuje za "Pustinjska oluja” i rekao da broj uključenih letilica dokazuje da je vežba "agresivna i provokativna”.

Komšije prate situaciju. Poslije poslednjeg Kongresa Komunističke partije Kina teži čvršćim odnosima sa Severnom Korejom. U pripravnosti je i Japan, koji je početkom oktobra preleteo sjevernokorejski projektil.

"S obzirom na pojačane tenzije na Korejskom poluostrvu, želio bih da što pre sazovem Savet za nacionalnu bezbjednost. U tom cilju treba da dobijem detaljan izvještaj. To je sve", rekao je japanski premijer Fumio Kišida.