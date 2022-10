Bogatsvo predsjednika Rusije Vladimira Putina se navodno procjenjuje na 70 milijardi dolara!

Najbogatiji čovjek na svijetu je trenutno Džef Bezos (vlasnik Amazona) čija vrijednost se procjenjuje na oko 171 milijardu dolara, dok se bogatstvo aktuelnog predsjednika Rusije Vladimira Putina procjenjuje navodno na oko nevjerovatnih 70 milijardi dolara. Putin je u toku svoje karijere radio kao premijer i predsjednik Rusije, on je stekao "kontroverznu" reputaciju prema riječima političkih analitičara. Aktuelni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džozef Bajden ima oko 9 miliona dolara, dok bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ima oko dvije milijarde dolara. Analitičari citiraju Putina koji je uvijek tvrdio za sebe da je siromašan, dok brojke pokazuju drugačije no to nije zvanično utvrđeno.