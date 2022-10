Predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu navodno prijete građanski nemiri koji bi mogli da mu budu veći neprijatelj od Ukrajine.

Izvor: Profimedia

Šef ukrajinske obaveštajne službe Andrij Černjak smatra da predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu prijeti druga vrsta problema zbog rata u Ukrajini. Navodno bi ti problemi mogli da budu veći od ukrajinskih trupa, piše "Njuzvik". Prema njegovim riječima, radi se o građanskim nemirima širom Rusije koji se navodno pripremaju.

Černjak smatra da se na ulicama ruskih gradova pripremaju narodne pobune. Narod je navodno nezadovoljan zbog stanja u državi, međunarodne izolacije zbog nekoliko paketa sankcija od strane Evropske unije, i sa tim stvarima će morati da se suoči predsjednik Rusije. Navodno ruski tajkuni i bliski saradnici Putina čekaju kritičnu masu na ulicama širom Federacije kako bi eventualno otkazali poslušnost zbog "specijalne vojne operacije" koja ne ide u dobrom smjeru od kada je počela 24. februara 2022. godine.

Ilja Ponomarjov, jedini ruski poslanik koji je glasao protiv aneksije poluostrva Krim 2014. godine, naveo je da najveća prijetnja Putinu dolazi od Ukrajine. On ne vjeruje ni u kakve državne udare ili narodne revolucije.

"Ne vjerujem ni u kakav samostalni državni udar unutar ruskog rukovodstva. Takođe, ne vjerujem ni u neki samostalni ustanak", izjavio je Ponomarjov.

Ponomarjov je autor knjige "Da li Putin mora da umre?". Trenutno je u izgnanstvu zbog svojih političkih stavova koji se kose sa stavovima vrha Rusije. On je rekao da će Rusija krenuti ka demokratiji nakon završetka rata u Ukrajini. Smatra da, ukoliko dođe do velikih promjena, to će se desiti samo u slučaju oružanog i nasilnog protesta.

On je dodao da navodno aktivno radi na "revolucionarnim aktivnostima", ali nije otkrio o čemu je tačno riječ. Uporedio je današnje rusko društvo sa carskom Rusijom.

"Mislim da smo sada već u situaciji iz 1916. godine, kada postoji veliko razočarenje u društvu, koje je veoma podstaknuto nakon što je proglašena mobilizacija. Ne vidim kako bi neka vrsta pobune mogla da dovede do promjene vlasti ili da bismo mogli da očekujemo nekakvo rusko proljeće", istakao je on.