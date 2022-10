Zbog straha od potencijalnih sabotaža članice Evropske Unije pojačavaju bezbjednost.

Države članice Evropske unije moraju da pojačaju bezbjednost svojih ključnih sektora od potencijalnih sabotaža, upozoreno je u Briselu. Evropa mora da preduzme korake kako bi zaštitila sektore energetike, komunikacija i transporta od potencijalnih napada. Zbog toga će Evropska komisija ove nedjelje izdati posebno upozorenje kao i uputstvo kako reagovati u slučaju eventualnih kriza, prenosi Blumberg.

"Ruska agresija na Ukrajinu donijela je novi set prijetnji koje se često kombinuju uz hibridne napade. Ova opasnost je postala brutalno očigledna poslije sabotaže na gasovodu Sjeverni tok", navodi se u dokumentu EU.

Blumberg ističe da se u Briselu plaše osvete zvanične Moskve zbog namjere da se uvedu ograničenja cijene za ruske energente i da bi Rusija mogla da izvrši sabotaže na infrastrukturne objekte.

"Moramo izvršiti stres testove kritične evropske infrastrukture. Evropska unija će s državama članicama sarađivati na sprovođenju testova jer je sektor energetike postao meta napada. Radimo na digitalizaciji svog energetskog sistema i predložićemo zakone za smanjenje rizika na polju sajber - bezbjednosti", poručila je Ursula fon der Lajen, predsjednica Evropske komisije.

Unija je reagovala nakon eksplozija koje su uništile gasovode Sjeverni tok 1 i Sjeverni tok 2 u Baltičkom moru, kao i otkrića da je u Poljskoj došlo do curenja na naftovodu Družba, kojim se ruska nafta transportuje u Evropu. Naftovod Družba je brzo osposobljen, ali je potom došlo do višečasovnog prekida u željezničkom saobraćaju na sjeveru Njemačke. Ispostavilo se da je došlo do sabotaže na optičkim komunikacionim kablovima i istražuje se mogućnost da je umiješan strani faktor.

Ko i šta krije

Nekoliko evropskih zemalja je optužilo Rusiju da stoji iza sabotaža na gasovodima Sjeverni tok iako za to nema nikakvih dokaza. Švedska je čak odbila da sa Rusijom podijeli rezultate istrage. Uz to, vlasti u Stokholmu su odustale od zajedničke istrage sa Danskom i Njemačkom, pravdajući tu odluku brigom za privatnost. Rusija je pak poručila da neće prihvatiti rezultate istrage ukoliko joj se ne bude dozvolilo da učestvuje u istoj, nagovještavajući da druga strana očigledno želi nešto da sakrije ukoliko ne želi njeno prisustvo u istrazi.

"Oštećenje gasovoda je velika prilika da Evropa jednom za svagda ukloni svoju zavisnost od ruskih energenata",rekao je Entoni Blinken, državni sekretar SAD, najavljujući povećanje isporuka američkog tečnog prirodnog gasa za Evropu.

Dan posije sabotaža na Sjevernom toku otvoren je Baltički gasovod, koji preko Danske povezuje Norvešku i Poljsku.

Sjeverni tok raznesen, nedostaje 50 metara

Preliminarna istraga štete na dva gasovoda Sjeverni tok u danskom dijelu Baltičkog mora pokazuje da su curenje gasa izazvale "snažne eksplozije", saopštila je policija u Kopenhagenu. Dalju istragu će policija voditi s danskom bezbjednosnom obavještajnom službom.

Istovremeno, švedski dnevnik Ekspresen objavio je da nedostaje najmanje 50 metara gasovoda Sjeverni tok. Dnevnik je objavio i snimak napravljen podvodnim dronom na daljinsko upravljanje. Djelovi gasovoda na dubini od 80 metara imaju ravne oštre ivice, a drugi su deformisani.

Njemačka ne zatvara nuklearne elektrane

Njemačka će produžiti rad svoje posljednje tri nuklearne elektrane barem do aprila 2023. godine, potvrdio je kancelar Olaf Šolc. Njemačka, koja ima najveću ekonomiju u Evropi, pokušava da smanji svoju zavisnost od uvoza ruskih energenata. Vlada u Berlinu je prvobitno planirala da odustane od upotrebe nuklearne energije do kraja 2022. godine, ali je rat u Ukrajini doveo do promjene planova. Istovremeno, u Berlinu su odlučili i da produže rad nekoliko termoelektrana na ugalj do proljeća 2024.