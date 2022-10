Komandant Surovkin je rekao da se sprema udar na branu!

Izvor: MONDO

Ruska vojska se sprema da evakuiše stanovništvo Hersona. Ruski mediji su objavili intervju sa aktuelnim komandantom Surovkinom, u kojem on tvrdi da se Ukrajina sprema da izvrši raketni udar na branu.

"Imamo informacije o planovima Kijeva da upotrebi zabranjeno oružje u Hersonu. Životi civila i vojske su prioritet. Što se tiče Hersona, ne isključujemo mogućnost donošenja teških odluka", rekao je komandant.

"Imamo informacije o tome da se Kijev priprema za veliki raketni napad po hidroelektrani Kahovskoj i na masovni raketno-artiljerijski, neselektivni udar po gradu. Te akcije mogu dovesti do uništenja infrastrukture širog industrijskog centra i do velikih žrtava među gradskim stanovništvom. U tim uslovima, naš osnovni zadatak je da sačuvamo život i zdravlje građana. Zbog toga, ruska vojska će obezbjediti bezbjednu i već proglašenu evakuaciju stanovništva po programu koji je pripremila ruska vlada. Naši dalji planovi i akcije u vezi sa gradom Hersonom zavisiće od nastale vojno-taktičke situacije. Ponavljam, danas je veoma teško", dodao je on.

Izvor: Screenshot/rossia24

Uskoro opširnije...