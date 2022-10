Švedski parlament je izabrao novog premijera Ulfa Kristersona.

Izvor: Profimedia

Švedska ima novog premijera, Ulfa Kristersona. Odlučeno je da se formira manjinska vlade na čelu sa liderom stranke “Umereni” Ulfom Kristersonom. Za je glasalo 176 poslanika, a 173 je bilo protiv. Nova vlada, koju čine “Umereni”, demohrišćani i liberali, mogla bi da stupi na dužnost u utorak, kada bi trebalo da budu predstavljeni i novi ministri.

Kristerson je postao partijski lider "Umerenih" 2017. godine i vodio je stranku na parlamentarnim izborima 2018. i 2022. godine. Kristerson je po zanimanju ekonomista. Bio je opštinski odbornik u opštini Strangnas od 2002. do 2006. godine, socijalni savetnik u Stokholmu od 2006. do 2010. godine i ministar socijalnog osiguranja od 2010. do 2014. godine.