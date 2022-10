Kraljica Margareta je nakon niza skandaloznih događaja i svađa unutar kraljevske porodice odlučila da kazni one koji su najmanje krivi - djecu svog mlađeg sina.

U danskoj kraljevskoj porodici izbio je totalni haos prošle nedelje kada je kraljica Margareta II, po nekima neočekivano, a po drugima, koji prate život ove porodice, sasvim predvidljivo, odlučila da unucim, zapravo djeci svog mlađeg sina princa Joahima, oduzme prinčevske titule. Odluka će na snagu stupiti od 1. januara naredne godine, a potomci princa Joahima neće imati titule prinčeva i princeza, već će im se obraćati sa ekselencijo. Upućeni kažu da je kraljica ovim željela da stavi tačku na sukobe koji već godinama traju između dva prestolonaslednika i njihovih porodica, koji su proizveli niz skanadala o kojima su mediji opširno pisali.

Princ krenuo da poljubi snajku u javnosti

Glavni skandal majstor je, prema medijima, princ Joahim, koji je, kako se pisalo, do ušiju zaljubljen u svoju snaju, suprugu princa Frederika – Meri, s kojom ovaj ima četvoro djece. Pedesetčetvorogodišnji Joahim, koji se već dva puta ženio, uslikan je na jednom zvaničnom događaju kako, vidno pijan, pokušava da poljubi svoju pedesetogodišnju snaju u usta, dok se ona diskretno sklanja od njega ne skidajući osmjeh sa lica, kako već dolikuje članovima monarhije kad su pred očima javnosti. Danski mediji su o njegovoj zaljubljenosti u bratovljevu ženu počeli da spekulišu odmah nakon što su se Frederik i Meri vjenčali. Već tada su, kažu, postojale čudne iskre između ovo dvoje. Izgleda da se ta ljubav nikad nije ugasila, čak ni nakon što se Joahim, po drugi put oženio, i to lepom Francuskinjom koja je imala isto ime kao i bratovljeva žena (Mari) i upadljivo je ličila na voljenu mu Meri. Joahim je imao fiksaciju na snajku i tu izgleda nije bilo pomoći, tako da se kao epilog ove njegove opsesije desilo to da su njegova djeca iz dva braka - princ Nikolaj (23), princ Feliks (20), princ Henrik (13) i princeza Atina (10) - ostali bez svojih titula, što ih je, kako kažu i Joahim i Mari duboko potreslo. Zapravo, ne samo da ih je potreslo, nego princeza Mari kaže su počeli da imaju i problema u školi. Ona navodi primjer svoje ćerke Atine, koju su drugari počeli da zadirkuju kako više nije princeza i kako je sada ista kao i oni, što je djevojčicu dovelo do suza i prouzrokovalo joj traumu. Potresena je bila i Joahimova prva žena Aleksandra, koja je rekla medijima da je načinjena velika nepravda prema njenim sinovima Nikolaju i Feliksu koji nisu zaslužili ovakav tretman.

Kraljici pukao film

Stručnjaci za kraljevsku porodicu tvrde da je odluka kraljice prilično neuobičajena, ali da je izgleda bila primorana da je donese pod teretom sve većih sukoba u porodici, jasno stavivši do znanja da prednost daje starijem sinu i njegovoj porodici. Inače, kraljica se obratila javnosti nekoliko dana nakon donošenja odluke, ponudivši neku vrstu objašnjenja za svoj potez.

"Poslednjih dana bilo je jakih reakcija na moju odluku o budućoj upotrijebi titula za četvoro djece princa Joahima. To očigledno utiče na mene. Moja odluka se dugo čekala. Sa mojih 50 godina na tronu, prirodno je da gledam unazad i da gledam naprijed. Moja je dužnost i želja kao kraljice da obezbjedim da monarhija nastavi da se oblikuje u skladu sa vremenom. Ponekad su potrebne teške odluke i uvijek će biti teško pronaći pravi trenutak. Nošenje kraljevske titule podrazumeva niz obaveza i dužnosti, koje će u budućnosti biti odgovornost manjeg broja članova kraljevske porodice. Ovu adaptaciju, koju vidim kao neophodnu garanciju za budućnost monarhije, želim da izvršim u svoje vrijeme. Donijela sam odluku kao kraljica, majka i baka, ali kao majka i baka potcijenila sam koliko se moj najmlađi sin i njegova porodica osećaju pogođenim. To na mene ostavlja veliki utisak i žao mi je zbog toga. Niko ne treba da sumnja da su moja djeca, snaje i unuci moja velika radost i ponos. Sada se nadam da ćemo mi kao porodica moći da pronađemo mir i da sami rešimo situaciju", objasnila je danska kraljica.

Ljubavne intrige nestašnog Joahima

Međutim, to nije smirilo princa Joahima koji je odmah krenuo po medijima kukajući kako su njegova djeca oštećena i kako im je nanijeta velika nepravda, te kako mu je dato samo pet dana da ih pripremi za ovakvu odluku. On smatra da je kraljica sama trebala da pozove svoje unuke na "hladni gazirani sok i da im lično saopšti vijest i objasni zašto je tako odlučila".

Dok se Joahim suočavao sa dramom oko oduzimanja titula njegovoj djeci, njegov brat Frederik je vrijeme provodio u San Tropeu, gdje je učestvovao u takmičenju u jedrenju, a paparaci su ga uslikali obnaženog torza na jednoj od mondenskih plaža, kao da ga odluka njegove majke uopšte ne iznenađuje i ne dodiruje. On nije želio da komentariše njenu odluku, ali zato jeste njegova supruga, Joahimova opsesija, Meri, koja je podržala kraljičinu odluku (a što i ne bi?) tako što je za najčitanije danske novine kazala da "promena može biti izuzetno teška i može stvarno da boli, ali to ne znači da nije ispravna". Na sve ovo nadovezalo se i priznanje Joahima i njegove supruge Mari da je njihov brak, kako rekoše, u komplikovanoj fazi, što znači da je pred raspadom, ako se već i nije raspao, pa se samo čeka pogodan trenutak da se raskid objelodani. Kao što vidite, nešto je trulo u državi Danskoj, tačnije na danskom dvoru, a čini se da je glavni generator haosa princ Joahim, koji je inače prije dvije godine na ljetovanju u Francuskoj doživeo moždani udar, pa je hitno bio prebačen u bolnicu. Princ Joakim živi sa svojom drugom suprugom u Parizu, gde od septembra 2020. radi kao ataše za odbranu u danskoj ambasadi - ali kada se vrati kući u Dansku, boravi u zamku Šakenborg u južnom Jutlandu.

Ražalovani prinčevi otišli u manekene

Što se tiče "potresene djece", dvojica najstarijih sinova, koje je Joahim dobio sa prvom suprugom Aleksandrom, imaju svoje životne planove i dosta odbro ih ostvaruju. Najstariji sinovi princa Joahima, Feliks i Nikolaj, dvadesetogodišnjaci i obojica žive u Danskoj, gdje su svojevremeno upisali Nacionalnu vojnu akademiju, ali su odustali prije nego što su završili studije. Umjesto vojnih karijera napravili su manekenske pozirajući za nekoliko reklamnih kampanja i na naslovnim stranama časopisa. Nikolaj je privukao međunarodnu pažnju 2018. kada je prošetao pistom na Barberijevoj reviji na Londonskoj nedelji mode, pred prvim redom u kojem su bile Kejt Mos, Naomi Kembel, Mišel Dokeri, Naomi Vots, Zendaja i Idris Elba. Potpisao je ugovor sa agencijom Skup Models u Danskoj i nastavio da umnožava je svoje manekenske nastupe. On je oduševio obožavatelje kraljevske pordice u februaru kada je krasio naslovnicu Vog Skandinavija. Ovaj 23-godišnjak je odavao sofisticiranost kada se pojavio u časopisu u ružičastoj Dior jakni i pantalonama dok je pozirao ispred šarenih cvjetova. Kada se ne bavi manekenstvom, Nikolaj studira poslovnu administraciju i upravljanje uslugama u Kopenhagenu. Prošle godine je živio u Parizu u sklopu školske razmjene i lakše je mogao da viđa svoju mlađu braću i sestre i tatu. Krajem prošle godine počeo je da se obučava na Kraljevskoj danskoj vojnoj akademiji da postane poručnik, ali je u oktobru objavljeno da će odustati od obuke nakon samo dva mjeseca jer to "nije za njega". Princ Feliks je krenuo bratovim stopama i odlučio da debituje kao model za zlatara Georga Jensena, pojavljujući se na fotografijama i u reklami koja promoviše novu Reflect kolekciju ogrlica, minđuša i prstenja.

Puni su kao brod

Inače, danska kraljevska porodica ne oskudeva u novcu i nekretninama. Selebriti Net Vort procjenjuje njenu neto vrijednost na oko 37 miliona funti. Navodi se da se svojoj djeci daje oko 183.750 funti mjesečno. Najveći iznos od ovog novca dobija prestolonaslednik Frederik, od čega 10 odsto dobija njegova supruga Meri. Mnoga imanja danske kraljevske porodice su u vlasništvu države, a vodi ih Agencija za palate i kulturna dobra. Ovo uključuje glavnu rezidenciju Amalijenborga, njihov prolećni dom palate Fredensborg, letnjikovac u palati Grasten i lovačku kuću Eremitageslotet. Lična imovina danske kraljice uključuje dvorac Marselisborg, Šato de Saik u Francuskoj i kraljevsku lovačku kuću u Jutlandu u Trendu.