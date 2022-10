Nekoliko izvora iz Kremlja tvrdi da Putin donosi neočekivane odluke bez ikakvog razgovora sa saradnicima.

Izvor: Profimedia

Insajderi Kremlja tvrde da je predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin ima nagle poteze i da je tajnovit zbog poraza koje ukrajinske snage nanose Rusima na ratištima u Ukrajini, piše britanski Telegraf. Putin navodno donosi odluke brzo i bez konsultacija sa visokim vojnim zvaničnicima. Izvori kažu da će rat u Ukrajini eskalirati u narednim mjesecima, ali niko nije mogao da predvidi šta će se dogoditi ako Rusija izgubi rat.

Jedan izvor je rekao da je ukrajinska ofanziva primorala Kremlj da naredi djelimičnu mobilizaciju rezervista i brzu aneksiju četiri ukrajinska regiona – Donjecka, Luganska, Hersona i Zaporožja. Jedan izvor blizak Kremlju rekao je da Putin ne može da izgubi rat i da hitno treba da preokrene situaciju u svoju korist rekao je taj izvor i dodao da su referendumi bili izgovor za mobilizaciju.

Prijetnja nuklearnim ratom je poruka zapadnim političarima. "Poruka glasi ovako: Ne zaboravite, Ukrajina nema pravo da nas pobjedi. Šaljeći im oružje, samo odlažete njihov poraz“, rekao je izvor.

Gotovo svih 15 sagovornika od kojih je više od polovine na visokim pozicijama u političkim institucijama i privatnim kompanijama, rekli su da osjećaju da će doći do mobilizacije rezervista. Jedan izvor je rekao da je očigledno da je vojsci potrebno više ljudstva, dok je drugi rekao da su generali često tražili dodatne resurse.

"To je kao kad renoviraš stan ili kuću. Majstori ti prvo kažu da će sve uraditi u roku i reći ti tačnu cijenu, ali onda nešto krene po zlu. Onda ti kažu da im sad odjednom nešto fali. Generali su nas razbili“, rekao je izvor koji često prisustvuje sastancima u Kremlju.

Većina izvora Telegrafa rekla je da im smeta Putinovi neočekivani potezi i njegovo oklijevanje da otkrije detalje svojih planova. Šef jedne državne banke je rekao da se plaši da ruski predsjednik donosi odluke bez ikakvih konsultacija.

"Ništa nije koordinisano. Vlada je u neredu. Putin svima govori nešto drugačije. Šta smo radili u Harkovu? Niko nema pojma. Ni političari ni vojska. Jednostavno se dogodilo", rekao je jedan izvor blizak ruskoj vladi i dodao da se to odnosi i na ekonomske i na vojne odluke.

Putinov odmor

Vlasti su se dobro pripremile za mobilizaciju. Pravni okvir koji bi rusku ekonomiju sa mirnodopskog načina funkcionisanja preveo na ratni izglasan je još na proljeće. Mnogi huškači nedeljama, ako ne i mjesecima, pozivaju da naredi mobilizaciju. Putin je očekivao da njegovi potčinjeni organizuju mobilizaciju bez većih problema. Vjerovatno je zato i otišao na odsustvo odmah po izdavanju naređenja.

Ruski predsednik je kratko vrijeme bio van očiju javnosti, što je zataškao unaprijed snimljenim sastancima sa raznim funkcionerima i direktorima državnih preduzeća. Izvori kažu da je planirao da se odmori u rezidenciji u blizini grada Valdaja u Novgorodskoj oblasti. Međutim, četiri dana kasnije sastao se sa predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom u njegovoj rezidenciji u Sočiju.

Iako je uzeo odsustvo sa posla, Putin se tih dana nije baš odmarao. Trećeg dana raspusta, zbog problema sa mobilizacijom, požurio je sa zamenikom ministra odbrane zaduženim za logistiku Dmitrija Bulgakova i potpisao dekret da se studenti neće regrutovati. Visokopozicionirani zaposleni u državnim agencijama poslednjih nekoliko dana pokušavaju da pronađu načine da zaštite svoje zaposlene od mobilizacije. Istovremeno, većina izvora Telegrafa ne veruje da će mobilizacija ostati "delimična”.

"Trista hiljada rezervista koje će mobilisati samo je za pažnju. Mobilizacija je sada delimična, ali nakon toga će biti puna, a nakon toga će doći taktičko nuklearno oružje“, rekao je za Telegraf izvor blizak vladi.

Privatne kompanije svih vrsta, državni službenici, zaposleni u državnim preduzećima i ostali iz javnog sektora čine sve da ne odu u vojsku. Ako neko od njih uspe da izbegne regrutaciju, muški članovi njihovih porodica neće biti te sreće. Jedan izvor je rekao za Telegraf da su mnogi proterali svoje muške rođake iz Rusije kako bi izbjegli da se pridruže vojsci. Drugi su rekli da su njihovi rođaci već pozvani u vojsku.

Nisu svi dovoljno moćni da se izvuku. Ako neko pokuša da pobjegne od mobilizacije, mogao bi da završi u zatvoru kao "neprijatelj otadžbine”. Strah koji se uvukao među Ruse je opipljiv i stalan. Istovremeno, postoje pripadnici elite koji žele da se bore. Jedan izvor je rekao da će otići na front ako bude potrebno. Rekao je da će to učiniti iz osjećaja dužnosti i potrebe da istera naciste iz Ukrajine. Propaganda Kremlja je jaka i sedam mjeseci nakon početka rata.

"Šef jedne državne kompanije rekao je da je sukob u Ukrajini podelio rusko društvo. Neki su protiv svega, a drugi žele da formiraju svoje plaćeničke odrede“, rekao je vođa.

Uprkos činjenici da bi cela situacija mogla da se završi katastrofalno, prošlo je mnogo vremena od kada je bilo koji član ruske elite pokušao da ubijedi Putina da zaustavi rat. Prema nekim izvorima, Putin i dalje trubi da je Rusija okružena neprijateljima i da je za sve kriva Severnoatlantski savez. "Nema smisla razgovarati sa njim“, kažu ti izvori.

Jedan od čelnih ljudi jedne veće i značajnije privatne kompanije koji poznaje ruskog premijera Mihaila Mišustina rekao je da među članovima ruskog establišmenta nema mnogo onih koji iskreno podržavaju rat.

"Svi oni koji sadašnju situaciju upoređuju sa Drugim svjetskim ratom to rade jer moraju. To je njihov odbrambeni mehanizam. Nijedan zvaničnik više ne vjeruje da će Putin ujediniti društvo", rekao je biznismen i dodao da se niko ne pita kako se to dogodilo rata, već da se bavi poštovanjem tzv crvene linije. Problem ruskog društva je što uvijek pokušavamo da nekako zaobiđemo lošu situaciju umjesto da se pobunimo", kaže izvor.

Jedan menadžer u velikoj državnoj kompaniji rekao je da u Rusiji trenutno vlada zlokobna atmosfera. On je dodao da mu se činilo kao da se sa godišnjeg odmora nije vratio na posao, već je ušao u zatvor. "Ljudi su spremni da svoju djecu, muževe i sinove odvedu u smrt. To je zlo. Ljudima su potrebni psihoterapeuti", ustvrdio je menadžer.

Šta je krajnji cilj rata? Niko ne zna

Jedan od učesnika Istočnog ekonomskog foruma, koji je početkom septembra održan u Vladivostoku i kojem je prisustvovao i sam Putin, rekao je da su se mnogi učesnici napili već prvog dana i da mnogi nisu došli na jutarnji panel. diskusije i sastanke. "To prilično sumira kako smo se osećali“, rekao je učesnik foruma.

Mnogi članovi elite koji kažu da su protiv rata kažu da bi teoretski mogli da podnesu ostavke. Telegraf ih je pitao zašto ih nisu predali. "Možete kupiti kartu u jednom pravcu i napustiti zemlju. Ali šta onda? Gdje ćete ići? Šta ćete da radite? Ne možete poneti više od 10.000 dolara sa sobom", rekao je jedan visoki zvaničnik blizak Vlada.

Izvori sa kojima je britanski Telegraf razgovarao nisu mogli da kažu šta je krajnji cilj rata u Ukrajini i kako bi on mogao da se završi.

"Jasno je da moramo da pobijedimo. To je jedina opcija. Moramo da učinimo sve da se to dogodi i moramo to da uradimo sada. Voz je otišao sa stanice i mi smo na njemu. Postoje samo dva načina da stignemo iz toga“, rekao je jedan visoki zvaničnik.

Jedan izvor je rekao da ne može da zamisli šta će se dogoditi ako Rusija izgubi. Oni izvori koji podržavaju rat ponovili su narativ koji propagandisti šire već sedam mjeseci: Zapad želi da uništi Rusiju, a poraz u ratu sa Ukrajinom značio bi njenu propast.