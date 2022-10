Ukrajinci tvrde da pažljivim posmatranjem se može utvrditi po čemu se dvojnici Vladimira Putina razlikuju od pravog Vladimira Putina.

Izvor: Profimedia

Načelnik Glavne obavještajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine Kiril Budanov rekao je da je uvjeren da ruski predsjednik Vladimir Putin ima dvojnike koji se pojavljuju umjesto njega na određenim javnim događajima. Budanov je ukrajinskim medijima rekao da obavještajne agencije procjenjuju da Vladimir Putin ima najmanje tri dvojnika.

"Imamo specijaliste za takve stvari. Ja lično nisam stručnjak za Putina, ali mislim da postoje tačno tri dvojnika koje mogu odmah da prepoznam. Vjerovatno ih ima više", rekao je Budanov.

Govoreći o Putinovim dvojnicima, Budanov je nedavno izjavio da se oni, pažljivije posmatrajući, mogu prepoznati po različitim manirima.

“Imaju različite navike, različito hodaju i nisu svi iste visine“, rekao je on.

Dvojnik bio u Teheranu?!

Budanov je u julu ove godine rekao da je "dvojnik" Vladimira Putina možda korišćen za njegov dolazak na samit u Teheranu koji je održan tog mjeseca.

Dok je ruski lider izgledao "nespretno" dok je silazio niz stepenice svog predsjedničkog aviona u Teheranu, ukrajinski izvori su primjetili da se kretao neobično brzo i da je bio oprezniji nego u prethodnim javnim nastupima. Ruski premijer je izgledao živahno kada je pozdravio goste, pre nego što je skinuo jaknu i popeo se u blindiranu limuzinu. Vrhovni obavještajni general-major Kirilo Budanov bio je sumnjičav u intervjuu uživo na ukrajinskom informativnom kanalu 1+1. U ukrajinskim izvještajima se navodi da je Budanov sugerisao da je Putinov dvojnik mogao da odleti u Teheran da se sastane sa predsjednicima Irana i Turske.

"Samo ću nagovijestiti. Pogledajte trenutak kada je Putin izašao iz aviona. Da li je to uopšte Putin?", rekao je Budanov.

Vladimir Putin Izvor: YouTube/news.com.au

Ko je Kiril Budanov?

U novembru prošle godine, brigadni general Kirilo Budanov alarmirao je svjetsku javnost. Vladimir Putin, rekao je Budanov tada za "Military Times", koristi masovne vježbe "Zapad 21" u zapadnoj Rusiji i Belorusiji kao paravan za planiranu invaziju na Ukrajinu. Dan kasnije, Blumberg je izvijestio da američki obavještajni izvori govore da se Rusija priprema za višestruki napad na Ukrajinu. U to vrijeme, Putinov portparol je osudio Budanovove tvrdnje kao "histeriju“, a veliki dio ostatka svijeta nije bio sklon da im poveruje – to jest, sve do jutra 24. februara, kada je počela ruska invazija na Ukrajinu.

Kao šef odbrambene obavještajne agencije Ukrajine - GUR - Budanov je član nove generacije ukrajinskih odbrambenih zvaničnika koji se ugledaju na oficire NATO-a, a ne na svoje sovjetske prethodnike. On je postao punoljetan nakon pada SSSR-a, radeći sa ukrajinskom odbrambenom obavještajnom agencijom na operacijama na Krimu koji je okupirala Rusija sredinom prošle decenije. Tokom 2019. bio je na meti atentatora koji je pokušao da mu digne u vazduh automobil. Imenovanje Budanova 2020. od strane predsjednika Volodimira Zelenskog naišlo je na kritike jer su pojedini tvrdili da je premlad - ima 36 godina.

Kada je došao na tu funkciju, počeo je da gradi veze sa obavještajnim agencijama od Sjedinjenih Država do Turske i da se fokusira na stvaranje ukrajinske obavještajne službe - servis koji bi manje hijerarhijski i više horizontalno bio integrisan. Šef američke Agencije za nacionalnu bezbjednost nedavno je rekao da je od početka rata razmjena obavještajnih podataka sa Ukrajinom bila "revolucionarna".