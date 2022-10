Ruski predsednik Vladimir Putin navodno žuri da proglasi pobedu i zacementira "male dobitke" i traži mir, vodeći opasnu političku igru, piše "CNN" na osnovu analiza vojnih i političkih analitičara.

Predsednik Rusije Vladimir Putin je u petak zvanično proglasio proširenje teritorije Ruske Federacije. Rusija je aneksirala četiri ukrajinske oblasti - Herson, Lugansk, Zaporožje i Donjeck. Vojni i politički analitičari smatraju da je to deo taktike ruskog predsednika jer je on navodno sateran u ćošak jer zna da rat ne može da dobije. Prema njihovim rečima, on "malim" pobedama traži proglašenje pobede i kraj rata što je spomenuo u svom govoru u petak kada je ponovo pozvao Ukrajinu za pregovarački sto. Predsednik Rusije je tada rekao da želi da pregovara o miru, ali da se neće dovoditi u pitanje izborna volja naroda u četiri pomenute oblasti koje su sada i zvanično deo Rusije nakon održanih referenduma.