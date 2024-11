Reformska agenda za period 2024-2027 obavezuje Crnu Goru da postupno uskladi viznu politiku sa viznom politikom Evropske unije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nije u potpunosti usklađena vizna politika Crne Gore i Evropske unije. Stoga, Reformska agenda za period 2024-2027, obavezuje Crnu Goru da postupno uskladi viznu politiku sa viznom politikom Evropske unije, kako prenosi Cdm.

To znači da, u ovom trenutku, vizna politika Crne Gore nije u potpunosti usklađena sa politikom EU i broji dodatnih sedam država čiji su državljani izuzeti od obaveze posjedovanja vize za ulazak u Crnu Goru, dok im je za ulazak u EU potrebna viza, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova.

“Radi se o državljanima Azerbejdžana, Bjelorusije Katara, Kuvajta, Turske, Kine i Rusije, kojima je bezvizni režim omogućen tokom cijele godine, za boravak do 30 ili 90 dana”, saopštili su CdM-u iz resora Ervina Ibrahimovića.

Tokom ljetnje turističke sezone, Crna Gora privremeno, na period od šest mjeseci, proširuje bezvizni režim, pa je do 31. oktobra ove godine, osim pomenutih država, imala i privremeni bezvizni režim za boravak do 30 dana za Jermeniju, Kazahstan i Saudijsku Arabiju, kao i Egipat i rezidente UAE za boravak do 10 dana.

Bezvizni režim za pomenute države, kako dodaju, će se postepeno ukidati, u skladu s prioritetima i nacionalnim interesima, piše Cdm.

“MVP aktivno radi na reformi Viznog informacionog sistema, za šta su obezbijeđena sredstva od strane EU. Usklađivanje sa viznom politikom EU, takođe, podrazumijeva i usklađivanje sa viznim standardima i procedurama u poslovima izdavanja viza, pa se radi i na izmjeni pravne regulative koja je neophodna za potpunu usklađenost,

koja se očekuje da kraja 2027. godine, u skladu sa Reformskom agendom”, poručuju iz MVP-a u izjavi za CdM.