Penzionisani general vojske Dejvid Petreus da bi "odgovor SAD i NATO-a" na rusku upotrebu nuklearnog oružja u Ukrajini bio sasvim opravdan.

SAD i njeni saveznici bi uništili ruske trupe i opremu u Ukrajini i potopili njenu crnomorsku flotu ako ruski predsjednik Vladimir Putin upotrijebi nuklearno oružje u zemlji, upozorio je u nedelju bivši direktor CIA i penzionisani general vojske sa četiri zvjezdice Dejvid Petreus.

Petreus je rekao da nije razgovarao sa savjetnikom za nacionalnu bezbjednost Džejkom Salivanom o vjerovatnom odgovoru SAD na nuklearnu eskalaciju iz Rusije, za šta su zvaničnici administracije rekli da je više puta saopšteno Moskvi.

"Samo ću vam reći hipotetički, NATO bi uništio svako rusko oružje koje bi mogao da vidi i identifikuje, na bojnom polju, na Krimu, ali i svaki brod u Crnom moru", rekao je on za ABC news.

Upozorenje dolazi nekoliko dana nakon što je Putin iznio stavove koje su mnogi protumačili kao prijetnju većim ratom između Rusije i zapada.

Na pitanje da li bi upotreba nuklearnog oružja od strane Rusije u Ukrajini uvela Ameriku i NATO u rat, Petreus je rekao da to neće biti situacija koja bi pokrenula član 5 alijanse, koji poziva na kolektivnu odbranu. To je zato što Ukrajina nije dio NATO-a, ipak, "odgovor SAD i NATO-a“ bi bio u redu, rekao je Petreaus.

Ipak, sa porastom pritiska na Putina nakon ukrajinskih dobitaka na istoku Petreus je rekao da je moskovski lider "očajan“.

"U jednom trenutku će to morati da bude priznato. U nekom trenutku će morati da dođe do neke vrste početka pregovora, kao što je rekao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, to će biti krajnji kraj. I dalje može biti gore za Putina i za Rusiju. Čak i upotreba taktičkog nuklearnog oružja na bojnom polju to uopšte neće promijeniti.”

Senator Marko Rubio, republikanski član Senatskog komiteta za spoljne poslove, rekao je za CNN da je Putin ostao na dva izbora: da uspostavi odbrambene linije ili da se povuče i izgubi teritoriju.